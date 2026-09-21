Первые страницы "Кэрри" Кинг выбросил в мусор, но Табита достала их и убедила мужа продолжить работу. Впоследствии писатель признавал, что без ее поддержки книги могло бы и не быть. Что известно о супруге Стивена Кинга – расскажет 24 Канал.

Кто такая Табита Кинг?

Табита Кинг – не просто жена одного из самых известных писателей мира. Она сама является писательницей, а также много лет занимается благотворительностью вместе с мужем. Табита родилась в семье Спрус. Со Стивеном они познакомились в Университете штата Мэн, где оба работали студентами в библиотеке. Кинг вспоминал, что именно там впервые обратил внимание на будущую жену.

Пара поженилась в январе 1971 года. В то время будущая знаменитость совсем не вела жизнь успешного автора. У супругов уже были дети, денег было мало, а Стивен совмещал работу с написанием текстов по вечерам.



Как жена Стивена Кинга спасла его карьеру / Фото ВВС

Почему именно Табита Кинг Стивен обязан появлению "Кэрри"?

Это, пожалуй, самая известная история о роли Табиты в карьере мужа. Когда Стивен работал над "Кэрри", он написал всего несколько страниц и решил, что история не стоит продолжения. Ему было сложно писать от лица девочки-подростка, а сама задумка его не убеждала. В результате он выбросил рукопись в мусорное ведро.

Табита нашла страницы, прочитала их и попросила мужа продолжить. Причем, по воспоминаниям самого Кинга, она не произносила никаких пафосных речей – просто сказала, что написанное хорошо и стоит двигаться дальше. Более того, она помогла ему с деталями сцен в женской раздевалке, которые стали важной частью романа. Кинг прислушался к жене – и продолжил работу.

Как "Кэрри" изменила жизнь супругов?

В 1973 году издательство Doubleday приняло роман к публикации. Для семьи Кингов это стало переломным моментом: писатель получил возможность оставить преподавание и посвятить себя литературе.

Именно принятие "Кэрри" позволило ему перейти к писательской работе на полную ставку. Сам Кинг много лет спустя вспоминал, что когда стало известно об успехе книги, Табита плакала от радости. В своей речи он особо подчеркнул: если бы она в свое время не поддержала его, он вполне мог бы бросить писательскую деятельность.

Была ли Табита сама писательницей?

Еще до того, как имя ее мужа стало всемирно известным, Табита писала собственные произведения. Кинг вспоминал, что первую книгу в их браке написала именно она – сборник стихов "Grimoire". Впоследствии Табита опубликовала ряд романов, в частности:

"Маленький мир",

"Опекуны",

"Ловушка",

"Жемчужина".

Какими были их отношения в начале брака?

Начало семейной жизни Кингов было далеко не роскошным. Супруги жили в трейлере, воспитывали детей и работали, чтобы оплачивать счета. Стивен писал по ночам, устроив себе небольшое рабочее место в прачечной.



Супруги Кинг в молодости / Фото Википедия

В своей речи Кинг рассказывал, что Табита не требовала от него бросить писательскую деятельность ради более стабильной работы. Наоборот, она верила, что однажды его книги смогут содержать семью.

Именно поэтому история "Кэрри" для их семьи стала гораздо больше, чем просто история о первом успешном романе. Это была история о моменте, когда один человек поверил в другого в тот момент, когда тот уже не верил в себя.