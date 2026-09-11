Карл Цайс і ZEISS: як маленька майстерня створила оптику, що побувала на Місяці

11 вересня 1816 року народився німецький підприємець і майстер оптики Карл Цайс. Через десятиліття його прізвище стало одним із найвідоміших у світі оптики – сьогодні логотип ZEISS можна побачити на професійних камерах, кінооб'єктивах, окулярних лінзах і складних наукових приладах.

Як Карл Цайс змінив світ оптики і що залишив після себе – розкаже 24 Канал.

Як невелика майстерня перетворилася на світового виробника оптики?

Карл Цайс народився у Веймарі. У 1846 році він відкрив у Єні невелику майстерню, де виготовляв точні механічні та оптичні прилади. Спочатку головним напрямом стали мікроскопи. Однак згодом компанія почала співпрацювати з фізиком Ернстом Аббе.

Саме завдяки науковому підходу до розробки оптики виробництво мікроскопів вдалося вивести на принципово новий рівень. Ця робота заклала основу майбутнього глобального бізнесу ZEISS. Згодом компанія вийшла далеко за межі мікроскопів. Її технології почали використовувати у:

фотографії,

кінематографі,

медицині,

виробництві окулярних лінз,

промисловій метрології та інших галузях.



Як Карл Цайс змінив світ оптики / Фото Вікіпедія

Чому логотип ZEISS можна побачити на камерах?

Історія ZEISS тісно пов'язана з розвитком фотографічної оптики. Компанія створювала об'єктиви Planar, Tessar і Sonnar, які стали відомими у світі фотографії. У 1969 році об'єктиви ZEISS навіть використовувалися для фотографування першої висадки людей на Місяць.

А впізнаваний логотип із зображенням лінзи має власну історію. Торговельну марку із символом лінзи зареєстрували на початку XX століття, а сучасний синій логотип ZEISS сформувався після об'єднання компаній, що розділилися після Другої світової війни. Його нинішня версія використовується з 1997 року.



Логотип ZEISS можна побачити на камерах / Фото ZEISS

Що залишив після себе Карл Цайс?

Карл Цайс помер у 1888 році, але його ім'я продовжило жити в компанії, яка перетворилася на одного з найвідоміших виробників високоточної оптики у світі. Сьогодні ZEISS працює не лише з камерами. Компанія розвиває технології для мікроскопії, медицини, окулярної оптики, промислових вимірювань та літографії. А знаменита лінза в логотипі нагадує про головну ідею, з якої все почалося: бачити світ точніше.