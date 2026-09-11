Как Карл Цайс изменил мир оптики и что оставил после себя – расскажет 24 Канал.

Как небольшая мастерская превратилась в мирового производителя оптики?

Карл Цайс родился в Веймаре. В 1846 году он открыл в Йене небольшую мастерскую, где изготавливал точные механические и оптические приборы. Сначала основным направлением стали микроскопы. Однако впоследствии компания начала сотрудничать с физиком Эрнстом Аббе.

Именно благодаря научному подходу к разработке оптики производство микроскопов удалось вывести на принципиально новый уровень. Эта работа заложила основу будущего глобального бизнеса ZEISS. Впоследствии компания вышла далеко за пределы микроскопов. Ее технологии начали использовать в:

фотографии,

кинематографе,

медицине,

производстве очковых линз,

промышленной метрологии и других отраслях.



Как Карл Цайс изменил мир оптики / Фото Википедия

Почему логотип ZEISS можно увидеть на фотоаппаратах?

История ZEISS тесно связана с развитием фотографической оптики. Компания создавала объективы Planar, Tessar и Sonnar, которые стали известны в мире фотографии. В 1969 году объективы ZEISS даже использовались для съемки первой высадки людей на Луну.

А узнаваемый логотип с изображением линзы имеет свою собственную историю. Торговую марку с символом линзы зарегистрировали в начале XX века, а современный синий логотип ZEISS сформировался после объединения компаний, разделившихся после Второй мировой войны. Его нынешняя версия используется с 1997 года.



Логотип ZEISS можно увидеть на камерах / Фото ZEISS

Что оставил после себя Карл Цайс?

Карл Цайс умер в 1888 году, но его имя продолжило жить в компании, которая превратилась в одного из самых известных производителей высокоточной оптики в мире. Сегодня ZEISS работает не только с камерами. Компания развивает технологии для микроскопии, медицины, очковой оптики, промышленных измерений и литографии. А знаменитая линза в логотипе напоминает о главной идее, с которой все началось: видеть мир точнее.