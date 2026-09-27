Жарт про пацюка змінив усе: як Серена Вільямс зустріла майбутнього чоловіка

Вона – одна з найвідоміших тенісисток в історії, він – підприємець і співзасновник Reddit. Їхня історія почалася з курйозної ситуації з пацюком, продовжилася несподіваною пропозицією в тому самому місці, де вони вперше зустрілися, а згодом перетворилася на сім'ю.

Як розвивалися стосунки Серени Вільямс та Алексіса Оганяна – розкаже 24 Канал.

Як Серена Вільямс та Алексіс Оганян познайомилися?

Пара зустрілася у 2015 році в Римі. Серена приїхала до Італії на тенісний турнір, а Оганян перебував у тому ж готелі через технологічну конференцію. Їхнє знайомство могло й не відбутися, якби не жарт подруги Серени.

Вона попросила Оганяна пересісти, сказавши, що поруч із ним нібито є пацюк. Підприємець не розгубився і відповів, що виріс у Брукліні та звик до таких сусідів. Саме ця реакція зацікавила Вільямс. Вона запросила Оганяна приєднатися до компанії за столом, і після цього вони почали спілкуватися.

Коли Серена та Алексіс зрозуміли, що це серйозно?

Стосунки досить швидко переросли у серйозний роман. Попри різні сфери діяльності – професійний спорт у Серени та технологічний бізнес в Оганяна – пара знайшла спільну мову. У 2016 році вони вирішили заручитися. Причому Оганян зробив пропозицію у символічному місці – в тому самому готелі в Римі, де вони познайомилися.

Серена оголосила про заручини через Reddit, опублікувавши коротку поему про подорож до Рима та пропозицію. Оганян зі свого боку також повідомив про заручини на платформі, яку свого часу допоміг створити.

Яким було весілля Серени Вільямс та Алексіса Оганяна?

Весілля відбулося 16 листопада 2017 року в Новому Орлеані. Урочистість провели в Contemporary Arts Center, а сама церемонія мала казкову тематику. На весіллі були присутні численні знаменитості, зокрема Бейонсе, Кім Кардашян та Анна Вінтур.

Серена змінила три образи, а серед особливих деталей святкування були тематичний перший танець і декорації, пов'язані з тенісом. На момент весілля подружжя вже мало доньку. Серена народила Олімпію у вересні 2017 року.

Як Оганян підтримував Серену після народження доньки?

Після народження дитини Серена намагалася повернутися до професійного тенісу. Оганян активно підтримував дружину. Перед її поверненням на корт у 2018 році він замовив 4 великі білборди біля Палм-Спрінгс із фотографіями їхньої доньки. На них було розміщено привітання Серені з поверненням до тенісу. Для пари спорт залишався важливою частиною життя, але сім'я поступово стала ще одним спільним проєктом.

Скільки дітей виховують Серена Вільямс та Алексіс Оганян?

У подружжя дві доньки:

Олімпія – народилася у 2017 році.

Адір – народилася у 2023 році.

Сьогодні Оганян та Вільямс продовжують разом виховувати дітей і підтримувати їхні захоплення. Оганян також публічно розповідає про важливість розвитку жіночого спорту та підтримки доньок у їхніх інтересах.