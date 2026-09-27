Как развивались отношения Серены Уильямс и Алексиса Оганяна – расскажет 24 Канал.

Как Серена Уильямс и Алексис Оганян познакомились?

Пара встретилась в 2015 году в Риме. Серена приехала в Италию на теннисный турнир, а Оганян находился в том же отеле из-за технологической конференции. Их знакомство могло и не состояться, если бы не шутка подруги Серены.

Она попросила Оганяна пересесть, сказав, что рядом с ним якобы находится крыса. Предприниматель не растерялся и ответил, что вырос в Бруклине и привык к таким соседям. Именно эта реакция заинтересовала Уильямс. Она пригласила Оганяна присоединиться к компании за столом, и после этого они начали общаться.

Когда Серена и Алексис поняли, что это всерьез?

Отношения довольно быстро переросли в серьезный роман. Несмотря на разные сферы деятельности – профессиональный спорт у Серены и технологический бизнес у Оганяна – пара нашла общий язык. В 2016 году они решили обручиться. Причем Оганян сделал предложение в символическом месте – в том самом отеле в Риме, где они познакомились.

Серена объявила о помолвке через Reddit, опубликовав короткую поэму о поездке в Рим и предложении руки и сердца. Оганян, со своей стороны, также сообщил о помолвке на платформе, которую в свое время помог создать.

Какой была свадьба Серены Уильямс и Алексиса Оганяна?

Свадьба состоялась 16 ноября 2017 года в Новом Орлеане. Торжество прошло в Contemporary Arts Center, а сама церемония была оформлена в сказочной тематике. На свадьбе присутствовали многочисленные знаменитости, в частности Бейонсе, Ким Кардашьян и Анна Винтур.

Серена сменила три наряда, а среди особых деталей торжества были тематический первый танец и декорации, связанные с теннисом. К моменту свадьбы у супругов уже была дочь. Серена родила Олимпию в сентябре 2017 года.

Как Оганян поддерживал Серену после рождения дочери?

После рождения ребенка Серена пыталась вернуться в профессиональный теннис. Оганян активно поддерживал жену. Перед ее возвращением на корт в 2018 году он заказал 4 больших билборда возле Палм-Спрингс с фотографиями их дочери. На них было размещено поздравление Серене с возвращением в теннис. Для пары спорт оставался важной частью жизни, но семья постепенно стала еще одним совместным проектом.

Сколько детей воспитывают Серена Уильямс и Алексис Оганян?

У супругов две дочери:

Олимпия – родилась в 2017 году.

Адир – родилась в 2023 году.

Сегодня Оганян и Уильямс продолжают вместе воспитывать детей и поддерживать их увлечения. Оганян также публично рассказывает о важности развития женского спорта и поддержки дочерей в их интересах.