Від першої Біблії до злиднів: як Гутенберг став жертвою рейдерів XV століття

У середині XV століття Йоганн Гутенберг здійснив революцію, яка назавжди змінила книгодрукування. Його Біблія стала першим великим друкованим виданням Західної Європи, однак сам винахідник не зміг перетворити успіх на багатство.

Однак через борги він втратив контроль над друкарнею та обладнанням, а останні роки життя провів далеко від слави, яку приніс його винахід. Як сталося, що творець революційної технології опинився у фінансовій скруті – розповідає 24 Канал.

Коли з'явилася Біблія Гутенберга?

Поширена дата 1452 рік потребує уточнення. Історики вважають, що знаменита 42-рядкова Біблія була надрукована в Майнці приблизно у 1454 – 1455 роках, а її друк, імовірно, завершили наприкінці 1455-го. Близько 180 примірників виготовили на папері та пергаменті.

Це була латиномовна Біблія, відома як Біблія Гутенберга або 42-рядкова Біблія. Її сторінки створювали за допомогою рухомих металевих літер – технології, яка дозволила значно пришвидшити виготовлення однакових текстів.

Як винахідник опинився у боргах?

Створення друкарні вимагало величезних для того часу інвестицій. Близько 1450 року Гутенберг позичив у заможного майнцського фінансиста Йоганна Фуста 800 гульденів, а згодом отримав ще одну позику. Фуст став його діловим партнером. Однак масштабний проєкт із друку Біблії був дорогим, а повернення вкладених коштів потребувало часу. У 1455 році Фуст подав на Гутенберга до суду, вимагаючи повернення грошей та відсотків.



Як Йоганн Гутенберг здійснив революцію у книгодрукуванні / Фото Вікіпедія

Чи справді Фуст "відібрав" друкарню?

У 1455 році Фуст подав на Гутенберга до суду через борги. У результаті він отримав контроль над частиною майна та обладнання друкарні й разом із Петером Шеффером продовжив видавничу справу. Тож називати це "рейдерським захопленням" можна лише як сучасну аналогію – історично це була судова суперечка між кредитором і боржником.

Чим закінчилася історія Гутенберга?

Після розриву з Фустом Гутенберг продовжив працювати й заснував іншу майстерню. Проте фінансового успіху, співмірного з історичним значенням його винаходу, він не здобув. У 1465 році архієпископ Майнца надав Гутенбергу довічну пенсію та привілеї, що забезпечили йому певну матеріальну підтримку. Він помер у 1468 році.

А друкарство тим часом стрімко поширювалося Європою. Технологія, яку Гутенберг допоміг перетворити на практичний інструмент масового книгодрукування, стала однією з найважливіших змін в історії європейської культури.