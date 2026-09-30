Однак через борги він втратив контроль над друкарнею та обладнанням, а останні роки життя провів далеко від слави, яку приніс його винахід. Як сталося, що творець революційної технології опинився у фінансовій скруті – розповідає 24 Канал.

Коли з'явилася Біблія Гутенберга?

Поширена дата 1452 рік потребує уточнення. Історики вважають, що знаменита 42-рядкова Біблія була надрукована в Майнці приблизно у 1454 – 1455 роках, а її друк, імовірно, завершили наприкінці 1455-го. Близько 180 примірників виготовили на папері та пергаменті.

Це була латиномовна Біблія, відома як Біблія Гутенберга або 42-рядкова Біблія. Її сторінки створювали за допомогою рухомих металевих літер – технології, яка дозволила значно пришвидшити виготовлення однакових текстів.

Як винахідник опинився у боргах?

Створення друкарні вимагало величезних для того часу інвестицій. Близько 1450 року Гутенберг позичив у заможного майнцського фінансиста Йоганна Фуста 800 гульденів, а згодом отримав ще одну позику. Фуст став його діловим партнером. Однак масштабний проєкт із друку Біблії був дорогим, а повернення вкладених коштів потребувало часу. У 1455 році Фуст подав на Гутенберга до суду, вимагаючи повернення грошей та відсотків.



Як Йоганн Гутенберг здійснив революцію у книгодрукуванні / Фото Вікіпедія

Чи справді Фуст "відібрав" друкарню?

У 1455 році Фуст подав на Гутенберга до суду через борги. У результаті він отримав контроль над частиною майна та обладнання друкарні й разом із Петером Шеффером продовжив видавничу справу. Тож називати це "рейдерським захопленням" можна лише як сучасну аналогію – історично це була судова суперечка між кредитором і боржником.

Чим закінчилася історія Гутенберга?

Після розриву з Фустом Гутенберг продовжив працювати й заснував іншу майстерню. Проте фінансового успіху, співмірного з історичним значенням його винаходу, він не здобув. У 1465 році архієпископ Майнца надав Гутенбергу довічну пенсію та привілеї, що забезпечили йому певну матеріальну підтримку. Він помер у 1468 році.

А друкарство тим часом стрімко поширювалося Європою. Технологія, яку Гутенберг допоміг перетворити на практичний інструмент масового книгодрукування, стала однією з найважливіших змін в історії європейської культури.