У Vivat є три основні цінності – довіра, залученість, підтримка: історія лідерства Юлії Орлової

Юлія Орлова очолює видавництво Vivat з моменту його заснування. Станом на 2026 рік команді вдалося видати понад 30 мільйонів книжок від українських та світових авторів. І ці історії знаходять місце не лише на книжкових поличках читачів, але й у їхніх топах найкращого прочитаного. Адже навіть у найтемніші часи улюблені історії допомагають відшукати світло.

Найбільшим досягненням Юлія Орлова вважає команду. Своє керівництво вона ґрунтує на трьох головних цінностях: довірі, залученості та підтримці.

Журналісти 24 Каналу поспілкувалися з Юлією Орловою про цілі, зміни, досягнення, бізнес та адаптацію до нової реальності. Як видати бестселер та чи існує формула успіху для книжки – далі у матеріалі.

Розділ перший: "Практично у кожного українця має бути хоча б одна книжка Vivat"

За фахом Юлія Орлова – хімікиня-аналітикиня. Після завершення освіти планувала працювати в інституті судової медицини, але на останньому курсі розпочала продавати книжки. З 1991 року Юлія очолювала відділ продажів видавництва "Фоліо", а у 2004 році створила видавництво "Аргумент-Принт".

Посаду CEO Vivat Юлія Орлова обійняла з моменту заснування видавництва у 2013 році. Вона зізнається, що, якби сьогодні могла повернутися на мить до початку історії, дала б собі єдину пораду: більше вірити у себе та власні рішення.

Собі з минулого Юлія Орлова порадила б більше вірити у власні рішення / Фото, надане 24 Каналу

Перша ціль, яку Юлія Орлова окреслила на старті: Vivat – у п'ятірці найбільших та найулюбленіших видавництв України. Дуже швидко сформулювали й позиціювання: видавництво бестселерів. Наступним пріоритетом було не залишити його на рівні красивої фрази.

"Я хочу, щоб читач, побачивши книжку Vivat, чітко розумів, що отримує найкраще з погляду контенту, що видавництво зробило за нього певну преселекцію і дослідило, щоб наш читач отримав саме бестселер. Насправді це і є бренд", – розповіла Юлія Орлова.

Сьогодні позиціювання Vivat впливає на підбір тайтлів, видавничий план, на роботу відділу маркетингу, комунікації та продажі. Якісна синергія усіх процесів дозволяє читачу відразу розуміти: обираючи книжку Vivat, він отримує найкраще.

Упродовж своєї історії Vivat видав вже понад 30 мільйонів книжок різних жанрів.

Якщо зупинитися і просто подумати про цю цифру, то практично у кожного українця суто статистично має бути хоча б одна книжка Vivat. Це дуже багато українських домівок, у яких є наші книжки,

– зауважила Юлія Орлова.

Розділ другий: "Vivat – це п'ять бізнесів в одному"

Раніше Юлія Орлова зазначала, що "Vivat – це чотири бізнеси в одному". Все розпочинається з видавництва, наступний етап – B2B-бізнес, щоб розповсюдити книжки. Окремими гілками бізнесу також є книгарні "Vivat" та інтернет-магазин видавництва. Станом на 2026 до них додався ще й п'ятий – цифровий бізнес.

Юлія Орлова наголосила, що електронні й аудіокнижки були й раніше, водночас наразі сегмент суттєво виріс. Його вже можна окремо бюджетувати, ставити плани, рахувати результати та вважати самостійним напрямком.

Загалом, коли мовиться про видавництва, пріоритетом є знайти баланс між власне бізнесом та мистецтвом.

"З одного боку, це абсолютно нормальний бізнес. Ми рахуємо економіку книжки, наклади, собівартість, продажі, працюємо з дистрибуцією, аналізуємо попит. З іншого боку, книжка все одно залишається творчим продуктом. І тут не працює проста формула: зробив один хіт, повторив ті самі дії й отримав другий", – поділилася Юлія Орлова.

CEO Vivat порівняла цей процес зі створенням пісень: якщо одна стала хітом, це зовсім не означає, що наступна автоматично теж ним стане. Саме тому у видавничому бізнесі завжди є місце для професійної інтуїції, ризику й любові до самої книжки. Як зізнається Юлія Орлова, не все можна порахувати в Excel.

Варто розуміти, що вихід кожної книжки – це величезна комплексна робота, адже можна зробити прекрасне видання, поставити його на склад і просто чекати. Але тоді є ризик, що читач про нього ніколи й не дізнається.

Саме тому, як розповіла Юлія Орлова, перш ніж зустріч читача з книжкою відбудеться, необхідно:

побудувати дистрибуцію;

домовитися з книгарнями й іншими партнерами, пояснити, чому книжка має бути на полиці, в якій кількості, де саме вона має стояти;

правильно спрогнозувати наклад, адже погано, коли книжки немає в момент попиту, але так само погано надрукувати занадто багато й роками зберігати запас на складі;

правильно сформувати ціну.

"І, звісно, є маркетинг і комунікації. Медіа, соціальні мережі, реклама, бренд, події, робота зі спільнотою. Тому шлях книжки до читача часто потребує не меншої кількості людей і роботи, ніж безпосередньо її створення. У нас людей, які допомагають книжці зустрітися з читачем, щонайменше вдвічі більше, ніж тих, хто працює безпосередньо над її підготовкою", – заявила Юлія Орлова.

Вона додала, що видавничий бізнес передбачає необхідність постійно дивитися навколо: що відбувається у світі, що читають люди, які з’являються тренди, про що говоритимуть через рік. Іноді книжка може готуватися й півтора року. Тому при купівлі прав або старті співпраці з українськими авторами, фактично необхідно спрогнозувати, що цікавитиме читачів через досить тривалий час.

Водночас все передбачити, звісно, неможливо, тому 1 – 2% книжок за час роботи можуть просто втратити актуальність.

Видавничий бізнес передбачає необхідність постійно дивитися навколо / Фото, надане 24 Каналу

Розділ третій: "За справді великі світові книжки борються всі"

Юлія Орлова зауважила, що упродовж останніх років конкуренція між українськими видавцями дуже зросла. За справді великі світові книжки борються всі, а гучні бестселери є практично в кожному жанрі.

Закордонні агенти теж бачать зацікавленість з боку українських видавництв та розуміють, що вони готові купувати великі тайтли й конкурувати за них навіть під час війни. CEO Vivat зізналася, що сьогодні серед пропозицій можна побачити 25 – 30 тисяч доларів за права плюс роялті. Крім того, в окремих аукціонах сума доходить до 40 тисяч доларів. Один з аукціонів Vivat програв саме на цьому рівні.

"Я досить спокійно ставлюся до таких речей. У якийсь момент треба просто порахувати економіку. Якщо я перестаю розуміти, як ця інвестиція має повернутися, ми виходимо з торгів. Тому мені буде дуже цікаво подивитися на продажі таких книжок в Україні й побачити, наскільки ці суми зрештою були виправданими", – пояснила Юлія Орлова.

Найбільшим відкриттям серед бестселерів Vivat для неї став роман "Тео з Ґолдена" Аллена Левая. За словами Юлії Орлової, успіх цієї книги дуже добре показує, наскільки непередбачуваним може бути книжковий ринок. Адже на етапі видання ніхто не міг прорахувати наперед масштаб любові читачів, який, зрештою, отримала книжка.

"Тео з Ґолдена" / Колаж 24 Каналу

У певний момент навколо "Тео з Ґолдена" почала формуватися не просто аудиторія, а ціла спільнота. Люди обговорювали книжку, створювали книжкові клуби, радили її друзям, поверталися до неї, і читацька рекомендація стала найкращим маркетингом.

Тим часом одним з найцікавіших маркетингових кейсів стала книжка "Алхімізовані" авторства СенЛінЮ. Навколо історії уже існувала величезна міжнародна спільнота, тому очікування були дуже високими. Команда Vivat зрозуміла, що стандартна схема – оголосили передзамовлення, показали обкладинку, кілька разів нагадали про книжку й чекаємо релізу – тут не спрацює.

Одним з улюблених експериментів в цьому проєкті Юлія Орлова назвала продаж сертифікатів на книжку, який запустив Vivat.

Людина могла подарувати "Алхімізованих", коли самої книжки ще не було. Тобто ми в певному сенсі продавали очікування,

– поділилася Юлія Орлова.

Цей кейс добре показав, наскільки змінився книжковий маркетинг: великий реліз сьогодні починається не в день, коли наклад прийшов із друкарні, а за багато місяців до цього.

Розділ четвертий: "Команда – головне досягнення"

Своїм головним досягненням Юлія Орлова називає команду. Пріоритетом та однією з головних цінностей у роботі CEO Vivat вважає довіру. Вона зауважила, що не уявляє, як можна керувати великою компанією, якщо не довіряти людям, із якими працюєш. Крім того, коли навколо сильні професіонали, немає потреби контролювати кожен їхній крок. Також дуже важливою є залученість, адже у видавничій сфері складно працювати, якщо тобі абсолютно байдуже до книжок і до результату.

"У нас є три основні цінності: довіра, залученість і підтримка. Професійна, людська, іноді просто емоційна. Ми всі живемо й працюємо в дуже непростий час, тому вона потрібна кожному незалежно від посади. Я сама теж маю людей у команді, на яких можу спертися. Кажуть, що незамінних людей не існує. Можливо. Але точно є люди, яких мені дуже не хотілося б замінювати", – зізналася Юлія Орлова.

Крім того, CEO Vivat зазначила, що не дуже любить говорити про класичний work-life balance. Їй пощастило любити те, чим займається, і перетворити хобі на бізнес. Водночас підтримка рідних, які вже давно звикли, що книговидання стало великою частиною життя Юлії Орлової, допомагає їй та іноді навіть "береже від неї самої та її любові до роботи".

Команду Юлія вважає головним досягненням / Фото, надане 24 Каналу

Розділ п'ятий: "Головне завдання – вистояти"

Історія Vivat стартувала у 2013 році, бізнес формувався та продовжує масштабуватися в умовах тектонічних змін для країни, залишаючись при цьому одним з глобальних рушіїв розвитку культурної сфери.

Сьогодні книжки Vivat фіксують нашу реальність, розкривають біографії видатних особистостей, відкривають імена нових авторів, створюють українські бестселери та знайомлять читачів зі світовими. Водночас робити це все доводиться в умовах повномасштабної війни Росії з Україною, коли ворог намагається знищити українське слово та тих, хто його творить.

У 2024 році російські окупанти вдарили по поліграфічному комплексу "Фактор друк" у Харкові, який належить до одного холдингу з Vivat. На жаль, внаслідок атаки загинули та постраждали люди. Юлія Орлова закликала поширювати та розповідати в Україні і світі, як "ворог нищить українську книгу та культуру, намагається зупинити розвиток нашої нації".

Влітку 2026 року російські окупанти системно атакували українську книговидавничу галузь. У ніч на 28 серпня ворог спалив склад, на якому зберігалися книжки, зокрема, Vivat.

Юлія Орлова зауважила, що за останні роки бізнес пережив дуже багато, і це змінило цілі у порівнянні зі стартом.

Тому наш головний стратегічний пріоритет зараз дуже конкретний: вистояти й зберегти видавництво. Навіть якщо в певний момент частина бізнесових показників буде гіршою, ніж нам хотілося б. Моє завдання як CEO і співвласниці провести Vivat через цей період так, щоб ми зберегли команду, експертизу, бренд і після перемоги могли швидко рухатися далі,

– підсумувала Юлія Орлова.

За роки війни робота стала значно системнішою, адже сьогодні у компанії дуже багато процесів розкладені по календарях, зрозуміло, хто, що, коли й навіщо робить, яким має бути результат.

Водночас довелося активувати і колосальну гнучкість, що відображає сучасний парадокс українського бізнесу: "ти маєш дуже добре планувати й водночас щодня бути готовим від цього плану відмовитися". Як зауважила Юлія Орлова, ввечері можна мати одну картину, а вранці прокинутися у зовсім іншій реальності.

Завдяки синергії зусиль та взаємної підтримки вдається не лише зберігати те, що вже є, але й започатковувати нові важливі проєкти. Восени 2026 року видавнича група Vivat запустила нове видавництво Lilith, яке спеціалізується на романтичній прозі та фентезі.

Юлія Орлова наголосила, що аудиторія романтичної прози, фентезі та роментезі дуже швидко зростає. Мовиться вже не просто про кілька популярних жанрів усередині великого видавничого портфеля, а окремий читацький світ зі своїми авторами, спільнотами, естетикою й очікуваннями.

"Тому в якийсь момент ми зрозуміли, що цьому напряму потрібні власний голос і окреме позиціювання. Так з’явився Lilith. Ми хочемо значно ширше працювати з романтичною прозою: від dark romance і роментезі до романтичних трилерів, спортивних, фантастичних та паранормальних романів. І водночас говорити з читачами цих жанрів їхньою мовою, не намагаючись вмістити дуже різну літературу в один бренд", – зауважила CEO Vivat.

Звісно, це не означає, що Vivat повністю відмовиться від фентезі чи романтичної прози. Передусім поява Lilith означає розвиток видавничої групи й можливість ще більш точно працювати з різними аудиторіями.

Пріоритетом при виборі назви було, щоб вона задавала характер видавництва. Юлія Орлова наголосила, що для неї Lilith – "про жіночу суб’єктність, свободу, бажання і право не вкладатися в чужі уявлення про те, якою має бути жінка".

Видавництво знайомить читачів з історіями пристрасті, складних стосунків, сміливих фантазій, але водночас це історії про героїнь, які роблять власний вибір, помиляються, змінюються і самі визначають правила свого життя. На меті не було створити ще один ніжний бренд про кохання, хотілося назви з характером, у якій одразу є певна провокація, сила і свобода. Тому Lilith дуже точно потрапила у бажану інтонацію.

Юлія Орлова знаходить натхнення в людях / Фото, надане 24 Каналу

Замість післямови – про натхнення та відновлення

(Далі – Юлія Орлова)

Для мене дуже важливі люди поруч. Родина, близькі, команда. Мені пощастило мати людей, з якими можна поговорити, перемкнутися, іноді просто побути поруч і не обговорювати роботу.

Я взагалі багато натхнення знаходжу в людях і в тому, що відбувається навколо. Мені цікаво спостерігати, слухати, помічати деталі. У видавничому бізнесі це теж частина роботи, бо ти постійно намагаєшся зрозуміти, чим живуть люди, що їх хвилює, про що вони думають.

Тому мій спосіб відновлення, напевно, не в тому, щоб повністю відгородитися від світу. Навпаки, мені важливо часом просто змінити ритм і повернути собі нормальне людське життя поза календарем і робочими задачами.

Надихають мене результати. Але я часто думаю про те, що результат життя – це його кінець. А саме життя – це процес. Тому треба отримувати задоволення і від процесу, чому я і намагаюсь навчатися кожного дня.