Самым большим достижением Юлия Орлова считает команду. Свое руководство она основывает на трех главных ценностях: доверии, вовлеченности и поддержке.

Журналисты 24 Канала пообщались с Юлией Орловой о целях, изменениях, достижениях, бизнесе и адаптации к новой реальности. Как издать бестселлер и существует ли формула успеха для книги – далее в материале.

Глава первая: "Практически у каждого украинца должна быть хотя бы одна книга Vivat"

По специальности Юлия Орлова – химик-аналитик. После окончания образования планировала работать в институте судебной медицины, но на последнем курсе начала продавать книги. С 1991 года Юлия возглавляла отдел продаж издательства "Фолио", а в 2004 году создала издательство "Аргумент-принт".

Пост CEO Vivat Юлия Орлова заняла с момента основания издательства в 2013 году. Она признается, что, если бы сегодня могла вернуться на мгновение к началу истории, дала бы себе единственный совет: больше верить в себя и собственные решения.

Себе из прошлого Юлия Орлова посоветовала бы больше верить в собственные решения / Фото, предоставленное 24 Каналу

Первая цель, которую Юлия Орлова очертила на старте: Vivat – в пятерке самых больших и любимых издательств Украины. Очень быстро сформулировали и позиционирование: издательство бестселлеров. Следующим приоритетом было не оставить его на уровне красивой фразы.

"Я хочу, чтобы читатель, увидев книгу Vivat, четко понимал, что получает лучшее с точки зрения контента, что издательство сделало за него определенную пресселекцию и исследовало, чтобы наш читатель получил именно бестселлер. На самом деле это и есть бренд", – рассказала Юлия Орлова.

Сегодня позиционирование Vivat влияет на подбор тайтлов, издательский план, работу отдела маркетинга, коммуникации и продажи. Качественная синергия всех процессов позволяет читателю сразу понимать: выбирая книгу Vivat, он получает самое лучшее.

За свою историю Vivat издал уже более 30 миллионов книг разных жанров.

Если остановиться и подумать об этой цифре, то практически у каждого украинца сугубо статистически должна быть хотя бы одна книга Vivat. Это очень много украинских домов, в которых есть наши книги,

– отметила Юлия Орлова.

Глава вторая: "Vivat – это пять бизнесов в одном"

Ранее Юлия Орлова отмечала, что "Vivat – это четыре бизнеса в одном". Все начинается с издательства, следующий этап – B2B-бизнес, чтобы распространить книги. Отдельными ветвями бизнеса также идут магазины "Vivat" и интернет-магазин издательства. По состоянию на 2026 год к ним добавился еще и пятый – цифровой бизнес.

Юлия Орлова подчеркнула, что электронные и аудиокниги были и раньше, в то же время сегмент существенно вырос. Его можно отдельно бюджетировать, ставить планы, считать результаты и считать самостоятельным направлением.

В общем, когда говорится об издательствах, приоритетом является найти баланс между собственно бизнесом и искусством.

"С одной стороны, это абсолютно нормальный бизнес. Мы считаем экономику книги, тиражи, себестоимость, продажи, работаем с дистрибуцией, анализируем спрос. С другой стороны, книга все равно остается творческим продуктом. И здесь не работает простая формула: совершил один хит, повторил те же действия и получил второй", – поделилась Юлия Орлова.

CEO Vivat сравнила этот процесс с созданием песен: если одна стала хитом, это совсем не значит, что следующая автоматически тоже им станет. Именно поэтому в издательском бизнесе всегда есть место для профессиональной интуиции, риска и любви к самой книге. Как признается Юлия Орлова, не все можно сосчитать в Excel.

Следует понимать, что выход каждой книги – это огромная комплексная работа, ведь можно сделать прекрасное издание, поставить его на склад и просто ждать. Но тогда есть риск, что читатель о нем никогда не узнает.

Именно поэтому, как рассказала Юлия Орлова, прежде чем встреча читателя с книгой состоится, необходимо:

построить дистрибуцию;

договориться с книжными магазинами и другими партнерами, объяснить, почему книга должна быть на полке, в каком количестве, где именно она должна стоять;

правильно спрогнозировать тираж, ведь плохо, когда книги нет в момент спроса, но также плохо напечатать слишком много и годами хранить запас на складе;

правильно сформировать цену.

"И, конечно, есть маркетинг и коммуникации. Медиа, социальные сети, реклама, бренд, события, работа с сообществом. Поэтому путь книги к читателю часто требует не меньшего количества людей и работы, чем непосредственно ее создания. У нас людей, которые помогают книге встретиться с читателем, по меньшей мере вдвое больше, чем тех, кто работает непосредственно над ее подготовкой".

Она добавила, что издательский бизнес предполагает необходимость постоянно смотреть вокруг: что происходит в мире, что читают люди, какие тренды появляются, о чем будут говорить через год. Иногда книга может готовиться и полтора года. Поэтому при покупке прав или старте сотрудничества с украинскими авторами фактически необходимо спрогнозировать, что будет интересовать читателей через достаточно длительное время.

В то же время все предусмотреть, конечно, невозможно, поэтому 1 – 2% книг за время работы могут просто утратить актуальность.

Издательский бизнес предполагает необходимость постоянно смотреть вокруг / Фото, предоставленное 24 Каналу

Глава третья: "За действительно великие мировые книги борются все"

Юлия Орлова отметила, что за последние годы конкуренция между украинскими издателями очень возросла. За действительно большие мировые книги борются все, а громкие бестселлеры есть практически в каждом жанре.

Зарубежные агенты тоже видят интерес со стороны украинских издательств и понимают, что они готовы покупать большие тайтлы и конкурировать за них даже во время войны. CEO Vivat призналась, что сегодня среди предложений можно увидеть 25 – 30 тысяч долларов за права плюс роялти. Кроме того, в отдельных аукционах сумма доходит до 40 тысяч долларов. Один из аукционов Vivat проиграл именно на этом уровне.

"Я достаточно спокойно отношусь к таким вещам. В какой-то момент нужно просто посчитать экономику. Если я перестаю понимать, как эта инвестиция должна вернуться, мы выходим из торгов. Поэтому мне будет очень интересно посмотреть на продажи таких книг в Украине и увидеть, насколько эти суммы были оправданы", – объяснила Юлия Орлова.

Самым большим открытием среди бестселлеров Vivat для нее стал роман "Тео из Голдена" Аллена Левая. По словам Юлии Орловой, успех этой книги очень хорошо показывает, насколько непредсказуемым может быть книжный рынок. Ведь на этапе издания никто не мог предсказать масштаб любви читателей, который получила книга.

"Тео из Голдена" / Коллаж 24 Канала

В определенный момент вокруг "Тео из Голдена" начала формироваться не просто аудитория, а целое сообщество. Люди обсуждали книгу, создавали книжные клубы, советовали ее друзьям, возвращались к ней и читательская рекомендация стала лучшим маркетингом.

Тем временем одним из самых интересных маркетинговых кейсов стала книга "Алхимизированные" авторства СенЛинЮ. Вокруг истории уже существовало огромное международное сообщество, поэтому ожидания были очень высокими. Команда Vivat поняла, что стандартная схема – объявили предзаказ, показали обложку, несколько раз напомнили о книге и ждем релиза – здесь не сработает.

Одним из любимых экспериментов в этом проекте Юлия Орлова назвала продажу сертификатов на книгу, которую запустил Vivat.

Человек мог подарить "алхимизированных", когда самой книги еще не было. То есть мы в определенном смысле продавали ожидания,

– поделилась Юлия Орлова.

Этот кейс показал, насколько изменился книжный маркетинг: большой релиз сегодня начинается не в день, когда тираж пришел из типографии, а за много месяцев до этого.

Глава четвертая: "Команда – главное достижение"

Своим главным достижением Юлия Орлова называет команду. Приоритетом и одной из главных ценностей CEO Vivat считает доверие. Она отметила, что не представляет, как можно управлять крупной компанией, если не доверять людям, с которыми работаешь. Кроме того, когда вокруг сильные профессионалы, нет необходимости контролировать каждый их шаг. Также очень важна вовлеченность, ведь в издательской сфере сложно работать, если тебе абсолютно все равно на книги и результат.

"У нас есть три основных ценности: доверие, вовлеченность и поддержка. Профессиональная, человеческая, иногда просто эмоциональная. Мы все живем и работаем в очень непростое время, поэтому она нужна каждому, независимо от должности. У меня тоже есть люди в команде, на которых могу опереться. Говорят, что незаменимых людей нет. Возможно. Но точно есть люди, которых мне бы очень не хотелось заменять", – призналась Юлия Орлова.

Кроме того, CEO Vivat отметила, что не очень любит говорить о классическом work-life balance. Ей удалось любить то, чем занимается, и превратить хобби в бизнес. В то же время, поддержка родных, уже давно привыкших, что книгоиздание стало большой частью жизни Юлии Орловой, помогает ей и иногда даже "бережет от нее самой и ее любви к работе".

Команду Юлия считает главным достижением / Фото, предоставленное 24 Каналу

Глава пятая: "Главная задача – выстоять"

История Vivat стартовала в 2013 году, бизнес формировался и продолжает масштабироваться в условиях тектонических изменений для страны, оставаясь при этом одним из глобальных двигателей развития культурной сферы.

Сегодня книги Vivat фиксируют нашу реальность, раскрывают биографии выдающихся личностей, открывают имена новых авторов, создают украинские бестселлеры и знакомят читателей с мировыми. В то же время делать это приходится в условиях полномасштабной войны России с Украиной, когда враг пытается уничтожить украинское слово и тех, кто его творит.

В 2024 году российские оккупанты ударили по полиграфическому комплексу "Фактор печать" в Харькове, который принадлежит к одному холдингу с Vivat. К сожалению, в результате атаки погибли и пострадали люди. Юлия Орлова призвала распространять и рассказывать в Украине и мире, как "враг уничтожает украинскую книгу и культуру, пытается остановить развитие нашей нации".

Летом 2026 года российские оккупанты системно атаковали украинскую книгоиздательскую отрасль. В ночь на 28 августа враг сжег склад, на котором хранились книги, в частности, Vivat.

Юлия Орлова отметила, что за последние годы бизнес пережил очень многое, и это изменило цели по сравнению со стартом.

Поэтому наш главный стратегический приоритет сейчас очень конкретен: выстоять и сохранить издательство. Даже если в определенный момент часть бизнес-показателей будет хуже, чем нам хотелось бы. Моя задача как CEO и совладелицы провести Vivat через этот период так, чтобы мы сохранили команду, экспертизу, бренд и после победы могли быстро двигаться дальше,

– подытожила Юлия Орлова.

За годы войны работа стала более системной, ведь сегодня у компании очень много процессов разложено по календарям, понятно, кто, что, когда и зачем делает, каким должен быть результат.

В то же время пришлось активировать и колоссальную гибкость, отражающую современный парадокс украинского бизнеса: "ты должен очень хорошо планировать и одновременно ежедневно быть готовым от этого плана отказаться". Как отметила Юлия Орлова, вечером можно иметь одну картину, а утром проснуться в совершенно иной реальности.

Благодаря синергии усилий и взаимной поддержке удается не только сохранять то, что есть, но и начинать новые важные проекты. Осенью 2026 года издательская группа Vivat запустила новое издательство Lilith, специализирующееся на романтической прозе и фэнтези.

Юлия Орлова подчеркнула, что аудитория романтической прозы, фэнтези и роментеза очень быстро растет. Речь уже не просто о нескольких популярных жанрах внутри большого издательского портфеля, а об отдельном читательском мире со своими авторами, сообществами, эстетикой и ожиданиями.

"Поэтому в какой-то момент мы поняли, что этому направлению нужны собственный голос и отдельное позиционирование. Так появился Lilith. Мы хотим значительно шире работать с романтической прозой: от dark romance и роментези до романтических триллеров, спортивных, фантастических и паранормальных романов. И в то же время говорить с читателями этих жанров на их языке, не пытаясь вместить очень разную литературу в один бренд", – отметила CEO Vivat.

Конечно, это не означает, что Vivat полностью откажется от фэнтези или романтической прозы. Прежде всего, появление Lilith означает развитие издательской группы и возможность еще более точно работать с разными аудиториями.

Приоритетом при выборе названия было, чтобы оно задавало характер издательства. Юлия Орлова подчеркнула, что для нее Lilith – "о женской субъектности, свободе, желании и праве не вкладываться в чужие представления о том, какой должна быть женщина".

Издательство знакомит читателей с историями страсти, сложных отношений, смелых фантазий, но в то же время это истории о героинях, которые делают свой выбор, ошибаются, меняются и сами определяют правила своей жизни. Целью не было создать еще один нежный бренд о любви, хотелось названия с характером, в котором сразу есть определенная провокация, сила и свобода. Поэтому Lilith очень точно попала в желаемую интонацию.

Юлия Орлова находит вдохновение в людях / Фото, предоставленное 24 Каналу

Вместо послесловия – о вдохновении и восстановлении

(Далее – Юлия Орлова)

Для меня очень важны люди рядом. Семья, близкие, команда. Мне удалось иметь людей, с которыми можно поговорить, переключиться, иногда просто побыть рядом и не обсуждать работу.

Я вообще много вдохновения нахожу в людях и в том, что происходит вокруг. Мне интересно наблюдать, слушать, подмечать детали. В издательском бизнесе это тоже часть работы, потому что ты постоянно пытаешься понять, чем живут люди, о чем они думают.

Поэтому мой способ восстановления наверняка не в том, чтобы полностью отгородиться от мира. Напротив, мне важно порой просто изменить ритм и вернуть себе нормальную человеческую жизнь вне календаря и рабочих задач.

Вдохновляют меня результаты. Но я часто думаю о том, что результат жизни – это ее конец. А сама жизнь – это процесс. Поэтому нужно получать удовольствие и от процесса, чему я и стараюсь учиться каждый день.