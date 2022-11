Війна має закінчитись програшем Росії, а Путін списаний на смітник історії після трибуналу

Стільки радості довкола звільнення Херсона та "дзижчання" про домовленості, що це має ознаки ІПСО, особливо у wording (текстове оформлення) в різних анонімних джерелах є дуже провокативними.

Гачок провокації

Домовленості не мають сенсу, й ніхто не може змусити робити Україну нічого проти територіальної цілісності та суверенітету, прагнення законно захищати права та інтереси власних громадян.

Якщо до 24 лютого, говорячи про міжнародне право та стандарти, всі погоджувались з цим, але не публічно десь звучало BUT (але). Everything before but is nothing. Все, що йде після "але", – ніщо. То після повномасштабного вторгнення подвійні стандарти стали неймовірно видимими.

Реальність творять ЗСУ

Чому я переконана, що це – свідомо провокована дискусія довкола теми, яка актуальна завжди, бо контакти відбуваються на постійній основі напряму та через посередників (обмін заручниками, зернова угода, загроза використання ядерної зброї ), але про них говорять, коли росіяни програють. Кремль буде робити реверанси, щоб їм сприймали "договороспроможними". І саме вони запускають цю хвилю.

Чому це все варто тримати в полі уваги, але не відволікатись аж настільки, щоб не робити головного:

херсонці святкують повернення України фізично. Сьогодні Україна там, де українські Збройні Сили. Бойовий дух та піднесення грає важливу роль, перебиває втому та вбиває зневіру. Кадри святкувань на вулицях, які облетіли весь світ в сюжетах CNN та інших, залишаться назавжди в думках глядачів, які є виборцями політиків, котрі ухвалюють рішення.

Подивіться ці секунди об'єднання родини. Кістка стане поперек горла за спробу сказати, що "не все так однозначно". Українці чекають на звільнення. Українці подіставали прапори, які ховали в трилітрових банках (ох ці банки), щоб показати, чого вони хочуть.

Україні потрібен сталий мир, а не перемир'я, чи тактична пауза до весни або на декілька років. Війна повинна закінчитись тотальним програшем Росії, а Путін списаний на смітник історії після міжнародного трибуналу. Ключове, що програє вся Росія, бо кожен платник податків буде сплачувати за шкоду, яка завдана Україні.

Перемовини не можливі без дотримання домовленостей та довіри. Тут – нижче плінтуса. Західні друзі хотіли нам допомогти і раніше, але вони вірять в дипломатію та перемовини між людожером та веганом про зміст меню на вечерю. Так просто не буває. Дякую Штайнмаєру за визнання власних помилок. Це позиція дорослого політика, хоч і неочікувана.

