Як Росія змінила тактику ракетних обстрілів від початку вторгнення: у Повітряних силах відповіли

8 січня 2024, 17:32
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Джерело:

СтратКом ЗСУ

Російська армія не перестає завдавати масованих атак по Україні з початку свого повномасштабного вторгнення. Водночас тактика окупантів щодо ракетних обстрілів змінилася з 24 лютого 2022 року.

Окрім ракет ворог також запускає і свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Це створює додаткове навантаження на наших захисників неба.

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Які зміни відбулися у ракетних обстрілах росіян

Офіцер командування Повітряних Сил ЗСУ Денис Смажний зазначив, що російська армія досить швидко вчиться, тому недооцінювати ворога не варто.

До того ж полковник нагадав, що під час перших своїх ракетних атак росіяни пускали свої ракети через всю Україну, і ця зброя йшла на всю територію України через бойові порядки зенітно-ракетних систем на висоті 1 кілометрів і вище.

Тобто ті ракети можливо було виявляти й збивати. А зараз ворог, звісно, опустив ці всі ракети на надзвичайно малу висоту, щоб її було важко виявити,
– сказав офіцер.

Смажний також зауважив, що противник дуже масово використовує дрони-камікадзе, які повільні й низьколетючі. Це також створює додаткові проблеми для наших зенітних ракетних систем.

"Запускає їх (дрони-камікадзе – 24 Канал) вночі, фарбує у чорний колір, тому і їх важко виявити", – розповів він.

Попри це полковник підкреслив, що наші захисники й захисниці також швидко вчаться протидіяти ворожим обстрілам ракет і дронів-камікадзе. За його словами, це свідчить, що зараз ефективність нівелювання цих малопомітних загроз зростає, в  особливості в діях наших мобільних та вогневих груп.

Чому Україна не збила всі ракети під час останньої масованої атаки з Росії

  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що під час останнього масованого ракетного обстрілу, окрім крилатих ракет і дронів-камікадзе, ворог запускав і балістичні, аеробалістичні ракети, а також Х-22, що йдуть за балістичною траєкторією. Подібні ракети можуть збивати не всі наявні у нашому арсеналі засоби ППО.
  • Ігнат наголосив, що для збиття подібних ракет необхідні системи ППО, які можуть працювати по цілях, що летять балістичною траєкторією. Одними із таких є наявні у нашої держави комплекси Patriot, але, за словами Ігната, у нас їх небагато.
  • Варто зазначити, що нашим захисникам під час масованої атаки 8 січня вдалося збити 26 ворожих цілей. А саме 8 ударних дронів типу "Шахед" і 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Автор: Владислав Кравцов