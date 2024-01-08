Як Росія змінила тактику ракетних обстрілів від початку вторгнення: у Повітряних силах відповіли
Джерело:СтратКом ЗСУ
Російська армія не перестає завдавати масованих атак по Україні з початку свого повномасштабного вторгнення. Водночас тактика окупантів щодо ракетних обстрілів змінилася з 24 лютого 2022 року.
Окрім ракет ворог також запускає і свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Це створює додаткове навантаження на наших захисників неба.
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Які зміни відбулися у ракетних обстрілах росіян
Офіцер командування Повітряних Сил ЗСУ Денис Смажний зазначив, що російська армія досить швидко вчиться, тому недооцінювати ворога не варто.
До того ж полковник нагадав, що під час перших своїх ракетних атак росіяни пускали свої ракети через всю Україну, і ця зброя йшла на всю територію України через бойові порядки зенітно-ракетних систем на висоті 1 кілометрів і вище.
Тобто ті ракети можливо було виявляти й збивати. А зараз ворог, звісно, опустив ці всі ракети на надзвичайно малу висоту, щоб її було важко виявити,
– сказав офіцер.
Смажний також зауважив, що противник дуже масово використовує дрони-камікадзе, які повільні й низьколетючі. Це також створює додаткові проблеми для наших зенітних ракетних систем.
"Запускає їх (дрони-камікадзе – 24 Канал) вночі, фарбує у чорний колір, тому і їх важко виявити", – розповів він.
Попри це полковник підкреслив, що наші захисники й захисниці також швидко вчаться протидіяти ворожим обстрілам ракет і дронів-камікадзе. За його словами, це свідчить, що зараз ефективність нівелювання цих малопомітних загроз зростає, в особливості в діях наших мобільних та вогневих груп.
Чому Україна не збила всі ракети під час останньої масованої атаки з Росії
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що під час останнього масованого ракетного обстрілу, окрім крилатих ракет і дронів-камікадзе, ворог запускав і балістичні, аеробалістичні ракети, а також Х-22, що йдуть за балістичною траєкторією. Подібні ракети можуть збивати не всі наявні у нашому арсеналі засоби ППО.
- Ігнат наголосив, що для збиття подібних ракет необхідні системи ППО, які можуть працювати по цілях, що летять балістичною траєкторією. Одними із таких є наявні у нашої держави комплекси Patriot, але, за словами Ігната, у нас їх небагато.
- Варто зазначити, що нашим захисникам під час масованої атаки 8 січня вдалося збити 26 ворожих цілей. А саме 8 ударних дронів типу "Шахед" і 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.