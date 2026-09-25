Анджеліна Джолі продала маєток у Лос-Анджелесі: як виглядає її дім з понад столітньою історією

Анджеліна Джолі продала свій особняк у Лос-Анджелесі майже за 25 мільйонів доларів. Маєток, у якому вона прожила дев'ять років, має понад столітню історію, а колись його територію розширили завдяки будинку Чарлі Чапліна.

За скільки Анджеліна Джолі продала свій особняк у Лос-Анджелесі

Акторка продала нерухомість за 24,75 мільйона доларів, хоча спочатку планувала отримати за неї значно більше, пише Realtor.com.

У травні 2026 року маєток виставили на продаж за 29,9 мільйона доларів, проте зрештою ціну знизили більш ніж на 5 мільйонів. Сама Джолі придбала особняк у 2017 році за 24,5 мільйона доларів.

Будинок розташований у престижному районі Лафлін-Парк у Лос-Анджелесі. Він має шість спалень і десять ванних кімнат, а територія площею майже 0,8 гектара оточена високими стінами. Маєток стоїть на найвищій точці району, звідки відкриваються краєвиди на Голлівудські пагорби та обсерваторію Гріффіта.

Анджеліна Джолі продала свій особняк у Лос-Анджелесі / Фото Realtor.com

Як виглядає історичний маєток Анджеліни Джолі

Особняк збудували у 1913 році за проєктом архітектора Б. Купера Корбетта. Через три роки його придбав відомий американський режисер Сесіл Б. Де Мілль, який прожив тут до своєї смерті у 1959 році. У 1920 році він розширив маєток, викупивши сусідній будинок, де раніше жив Чарлі Чаплін. Обидві будівлі з'єднали скляним коридором.

Маєток Анджеліни Джолі у Лос-Анджелесі / Фото Realtor.com

На території є басейн з арковими фонтанами, чайний будиночок, фітнес-студія та окремий будиночок біля басейну. Для гостей передбачена студія з власною вітальнею, каміном і окремим входом через ворота. Також маєток має гараж із приміщенням для охорони. Територію прикрашають великі дерева, доглянуті газони та розарії.

Коли Джолі купувала нерухомість, попередні власники вже завершили масштабну реконструкцію, яка тривала шість років. Вони оновили будинок, територію та басейн, зберігши атмосферу старого Голлівуду. Водночас у новому оголошенні про продаж не опублікували фотографій інтер'єрів і майже нічого не розповіли про зміни, які могла внести сама акторка.

Маєток Анджеліни Джолі у Лос-Анджелесі / Фото Realtor.com

Продаж маєтку пов'язаний із планами Джолі залишити Лос-Анджелес після повноліття молодших дітей. Раніше вона розповідала, що після переїзду хоче проводити багато часу в Камбоджі, де також володіє нерухомістю.

Нагадаємо, наприкінці літа 2026 року Анджеліна Джолі відвідала Україну, зокрема Харків і Карпати. Акторка зустрілася з учителями та тренерами, які допомагають українським дітям продовжувати навчання під час війни, а згодом поділилася враженнями від поїздки.