Нарахували податок за підвал: що перевірити, якщо сума викликає сумніви

За квартиру податку немає, але за підвал площею лише кілька квадратних метрів власниці надійшло податкове повідомлення. Щоб з'ясувати причину, потрібно перевірити статус приміщення, ставку та право на пільгу.

Чому за підвал можуть нарахувати податок

За 2025 рік власниці нарахували 512 гривень податку за підвал площею 6,4 квадратного метра у новобудові. При цьому за однокімнатну квартиру жінка податок не сплачує, пише видання "На пенсії".

Розмір підвалу сам по собі не пояснює, чому виникло нарахування. Спершу варто перевірити, як приміщення оформлене в документах. Також значення має, до якого типу нерухомості його віднесла податкова та яку ставку для таких об'єктів встановила місцева рада. Лише після цього можна зрозуміти, чи правильно визначили суму.

Чи діє пільга для людей з інвалідністю III групи, залежить від рішення місцевої ради. Вона може встановити додаткові пільги або звільнити окремі категорії громадян від місцевих податків.

Як перевірити нараховану суму в податковій

Перевірити суму можна через звірку з ДПС. Для цього подають заяву в довільній формі, у якій просять переглянути нарахування та звірити відомості про квартиру й підвал. Також податкова має пояснити, чому за підвал нарахували податок і до якого типу нерухомості його віднесли.

Власник може запросити докладний розрахунок нарахованої суми. У ньому мають вказати площу приміщення, застосовану ставку та період, за який потрібно сплатити податок. Окремо варто перевірити, чи правильно врахували частку власності та чи має людина право на пільгу.

Для звернення знадобляться паспорт або ID-картка з довідкою про зареєстроване місце проживання, ідентифікаційний код і документи про інвалідність. Також варто підготувати документи про право власності на квартиру та підвал, технічний паспорт на обидва приміщення і податкове повідомлення-рішення.

Подати заяву та документи можна особисто в центрі обслуговування платників або через розділ "Листування з ДПС" в електронному кабінеті. Якщо звертатися особисто, із собою варто взяти оригінали документів. Якщо під час перевірки знайдуть помилку, податкова має перерахувати суму.