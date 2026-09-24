За скільки насправді продають квартири: у Чорногорії створять новий реєстр цін

У Чорногорії хочуть створити державний реєстр реальних цін продажу квартир і будинків. У ньому збиратимуть інформацію про те, за скільки насправді продають житло, однак чи матимуть до неї доступ покупці, поки невідомо.

Що зміниться на ринку нерухомості Чорногорії

Реформа передбачена програмою Управління нерухомості Чорногорії на 2026 – 2030 роки, пише Investitor.

На створення реєстру фактичних цін продажу та нової системи оцінки нерухомості планують витратити близько 6,24 мільйона євро. З них 422 тисячі євро підуть на створення та підтримку реєстру протягом п'яти років. Його розробку запланували на 2027 рік, а тестування та навчання користувачів – на 2028 рік.

У реєстрі зберігатимуть інформацію про нерухомість, її розташування, власників та фактичні ціни продажу. Дані надходитимуть від державних органів, податкової служби, нотаріусів та оцінювачів. Окремо збирати інформацію на місцях не планують. Завдяки цьому можна буде аналізувати ринок за реальними угодами, а не лише за цінами в оголошеннях.

Важливо! Інформацію використовуватимуть для оподаткування нерухомості, оформлення іпотеки та інших операцій із майном. Водночас реформа не передбачає нових податкових ставок. Порядок доступу до реєстру ще не визначили, а перед його запуском потрібно ухвалити відповідні правила.

Окремо в Чорногорії запровадять систему масової оцінки нерухомості вартістю 5,815 мільйона євро. Квартири та будинки оцінюватимуть за єдиною методикою, яка враховуватиме ринкові дані та характеристики об'єктів. Для цього об'єднають інформацію з кадастру та ринку, а також створять окремий реєстр вартості нерухомості. Спочатку систему випробують в окремих муніципалітетах.

На підготовку даних для оцінки передбачили близько 5 мільйонів євро. Враховуватимуть ціни продажу, вартість оренди та будівництва, характеристики нерухомості, інфраструктуру й доступність її розташування. Результати оцінки разом із датою її проведення вноситимуть до кадастрової бази.