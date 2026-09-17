Квартира вже ваша, але продати її не можна: як працює довічне утримання

Договір довічного утримання дозволяє отримати квартиру в обмін на догляд і матеріальну підтримку власника. Якщо новий власник не виконує домовленостей, договір можуть розірвати через суд.

Коли квартира переходить за договором довічного утримання

За таким договором власник може передати іншій людині квартиру, будинок, їх частину або інше майно. Натомість вона бере на себе обов'язок довічно забезпечувати його доглядом та утриманням, пише "Судово-юридична газета".

Передати майно може фізична особа незалежно від віку та стану здоров'я. Отримати його може повнолітня дієздатна людина або юридична особа.

Якщо йдеться про нерухомість, договір оформлюють письмово та посвідчують у нотаріуса, а право власності реєструють. Після цього квартира переходить новому власнику, однак до смерті попереднього він не може продати її, подарувати, обміняти, передати в заставу чи відчужити в інший спосіб. На таке майно в цей період також не можуть звернути стягнення.

За що договір довічного утримання можуть розірвати

Сторони самі визначають, яку саме допомогу має отримувати власник майна. Це можуть бути харчування, догляд, регулярні грошові виплати та інші види підтримки, а розмір щомісячного забезпечення визначають у грошовій формі.

Якщо власнику залишають право користуватися житлом, у договорі варто чітко зазначити, якою частиною приміщення він може користуватися. Також договір можна укласти на користь іншої людини, яку визначить власник майна.

Якщо новий власник не виконує своїх обов'язків або виконує їх неналежно, договір можуть розірвати через суд. Вимагати цього може сам власник або людина, на користь якої уклали договір, а втрата чи пошкодження квартири не звільняє від обов'язків за договором. Після смерті власника набувач також має його поховати, навіть якщо такого пункту окремо немає в договорі.

Нагадаємо, успадковану квартиру також не можна продати одразу після прийняття спадщини. Спочатку спадкоємець має отримати свідоцтво про право на спадщину та зареєструвати право власності на нерухомість.