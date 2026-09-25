Не лише паспорт і право власності: які документи потрібні для продажу та купівлі квартири

Для продажу квартири недостатньо лише паспорта та документа про право власності. Навіть якщо власник зібрав усі папери, угода може затриматися через документи, яких бракує покупцю.

Які документи потрібні продавцю квартири

Для оформлення продажу власник має заздалегідь підготувати документи на квартиру та папери, необхідні для посвідчення угоди, пише DIM.RIA.

Продавцю знадобляться:

паспорт або ID-картка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документ, що підтверджує право власності на квартиру;

технічний паспорт нерухомості;

документи про сімейний стан;

звіт про оцінку квартири, якщо він потрібен;

документи щодо зареєстрованих у квартирі осіб, якщо вони необхідні для угоди.

Право власності на квартиру може підтверджувати договір купівлі-продажу, дарування чи міни, свідоцтво про право на спадщину, документи про приватизацію або рішення суду.

Нотаріус перевіряє відомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Зокрема, чи зареєстроване право власності та чи немає обтяжень або заборон, які можуть перешкодити продажу.

Стандартного пакета не завжди достатньо. Залежно від обставин продавцю можуть знадобитися:

нотаріально посвідчена згода другого з подружжя, якщо квартира є спільним майном;

документи всіх співвласників або їхніх представників, якщо квартира належить кільком особам;

дозвіл органу опіки та піклування, якщо власником житла є неповнолітній;

згода кредитора або документи щодо іпотеки, якщо квартира перебуває в заставі;

нотаріально посвідчена довіреність, якщо замість власника угоду оформлює представник.

Які документи потрібні покупцю квартири

Покупець зазвичай готує менше документів, ніж продавець. Проте їх також необхідно надати нотаріусу для оформлення угоди.

Покупцю знадобляться:

паспорт або ID-картка;

РНОКПП;

документи про сімейний стан, якщо вони впливають на оформлення угоди;

нотаріально посвідчена згода другого з подружжя, якщо вона необхідна;

документи для банку, якщо квартира купується в кредит або за державною програмою.

Якщо угода підпадає під фінансовий моніторинг, покупцю також можуть знадобитися документи, що підтверджують походження коштів. Це може бути довідка про доходи, банківська виписка, договір продажу іншого майна або документи про отримання спадщини. Конкретний перелік залежить від джерела грошей та вимог банку чи нотаріуса.

Нагадаємо, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири потрібно перевірити не лише дані власника та характеристики житла, а й умови розрахунків. Особливу увагу варто звернути на зазначену вартість нерухомості та можливі борги за комунальні послуги, адже окремі положення договору можуть створити проблеми вже після купівлі.