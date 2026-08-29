єОселя з 1 вересня: хто зможе взяти квартиру під 3% або 7%

З 1 вересня 2026 року українці зможуть скористатися програмою єОселя на оновлених умовах, які передбачають пільгові ставки 3% або 7% залежно від категорії позичальника. Розповідаємо, хто саме може претендувати на таку іпотеку та які основні вимоги потрібно виконати.

Хто може отримати єОселю під 3% або 7%

Станом на вересень 2026 року програма єОселя передбачає дві основні пільгові ставки: 3% на перші 10 років кредитування для визначених категорій та 7% на перші 10 років для інших учасників, йдеться на офіційній сторінці програми. З 11-го року ставка становить відповідно 6% та 10%.

На ставку 3% можуть претендувати, зокрема, військовослужбовці, які проходять службу за контрактом у ЗСУ та низці інших силових структур, а також мобілізовані військовослужбовці. До пільгової категорії також належать поліцейські, працівники ДСНС, СБУ, Держприкордонслужби, Національної гвардії, Держспецслужби та інших визначених програмою органів. Пільга поширюється і на членів сімей відповідних категорій.

Крім того, кредит під 3% можуть отримати ветерани війни та члени їхніх сімей, медичні працівники державних і комунальних закладів, педагоги державних і комунальних закладів освіти, а також наукові та науково-педагогічні працівники державних і комунальних установ.

Ставка 7% доступна для внутрішньо переміщених осіб та інших громадян України, які відповідають вимогам програми. Зокрема, претендувати на іпотеку можуть українці, які не мають житла або володіють нерухомістю меншої за встановлену нормативну площу.

Водночас самої належності до певної категорії недостатньо. Позичальник має бути громадянином України, бути старшим за 18 років на момент оформлення кредиту та не старшим за 70 років на дату його повного погашення, а також відповідати вимогам щодо платоспроможності. Окремо враховується наявність житла та відчуження нерухомості протягом останніх 36 місяців.

Яке житло можна придбати за єОселею

Оновлені правила також визначають, яку нерухомість можна купити за програмою. Для квартир нормативна площа становить 52,5 квадратного метра для однієї людини або 73,5 квадратного метра для сім'ї з двох чи трьох осіб, а за кожного наступного члена сім'ї додається ще 21 квадратний метр. При цьому загальна площа квартири не може перевищувати 115,5 квадратного метра. Для будинку відповідні ліміти становлять 62,5 та 83,5 квадратного метра, а максимальна площа – 125,5 квадратного метра. При розрахунку складу сім'ї враховуються діти до 21 року, які проживають із позичальником.

Є також вимоги до віку житла. Для ВПО дозволяється придбавати нерухомість віком до 20 років у регіонах, де працює програма. Для військових, силовиків, медиків, педагогів, науковців та ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій і Херсонській областях можна придбати житло віком до 20 років, а в інших областях – квартиру чи будинок у будинку, що будується, або нерухомість не старшу за 3 роки. Для інших громадян діють жорсткіші вимоги – житло має бути в будинку, що будується, або не старшим за 3 роки.

Мінімальний перший внесок за програмою становить 20%, а для молоді – 10%. Максимальний строк кредитування – 20 років. Подати заявку можна через застосунок Дія: потрібно обрати послугу єОселя, заповнити заявку, отримати пропозиції від банків та після схвалення пройти перевірку документів і обрати нерухомість.

Таким чином, з 1 вересня єОселя залишається доступною як для визначених пільгових категорій під 3%, так і для ВПО та інших громадян під 7%. Водночас остаточне рішення про видачу кредиту ухвалює банк після перевірки платоспроможності заявника та відповідності всім вимогам програми.