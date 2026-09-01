Спадкоємці не з'явилися вчасно: кому може перейти квартира померлого

Квартира, будинок чи земельна ділянка померлої людини не можуть залишатися нічийними назавжди. Якщо спадкоємців немає або вони вчасно не заявили про свої права, подальшу долю нерухомості визначатиме суд.

Коли нерухомість померлого переходить громаді

Нерухомість може перейти у власність територіальної громади лише після того, як суд визнає спадщину відумерлою. Це можливо, якщо немає спадкоємців за законом і заповітом, усіх потенційних спадкоємців усунули від права на спадкування, вони відмовилися від майна або не прийняли його у встановлений строк, зазначено у Цивільному кодексі.

Квартира, будинок чи земля не стають власністю громади автоматично. Для цього орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини має подати до суду заяву про визнання її відумерлою.

Звернутися до суду місцева влада може лише після спливу одного року від дня відкриття спадщини. Відлік починається від дня смерті власника або дня, коли його офіційно оголосили померлим.

Якщо суд визнає спадщину відумерлою, нерухомість офіційно переходить у власність відповідної територіальної громади.

Що робити спадкоємцю, який пропустив строк

Спадкоємець, який з'явився пізніше, не отримує майно назад автоматично. Він може звернутися до суду та попросити визначити додатковий строк для подання заяви про прийняття спадщини.

Самого родинного зв'язку для позитивного рішення недостатньо. Людина має надати докази обставин, які справді завадили їй вчасно заявити про свої права на нерухомість.

Такою причиною може бути відсутність зв'язку або незнання про смерть спадкодавця. Суд також може врахувати тривале проживання спадкоємця за кордоном, якщо через це він не зміг своєчасно прийняти спадщину.

Після того як людині стало відомо про відкриття спадщини, їй потрібно одразу звернутися до нотаріуса та суду. Це має значення під час розгляду питання про надання додаткового строку.

Нагадаємо, для оформлення спадщини на квартиру потрібно протягом шести місяців подати заяву нотаріусу та підготувати документи, що підтверджують особу, родинні зв'язки й право власності померлого. Навіть помилка у прізвищі чи адресі може затримати оформлення та змусити спадкоємця звертатися до архіву або суду.