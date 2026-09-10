Купити житло у Греції стане дорожче: для кого податок зросте у 5 разів

У Греції планують у п'ять разів підвищити податок на купівлю житла для частини іноземців – з 3% до 15%. Нові правила можуть торкнутися й українців, але все залежатиме від їхнього статусу в країні.

Як зміниться податок на купівлю житла у Греції

Нову ставку планують запровадити з 2027 року. Вона стосуватиметься покупців із країн, які не входять до Європейського Союзу та Європейської економічної зони, пише Open4business.

Зараз податок на купівлю житла становить 3%. Після змін його планують підвищити до 15%. Разом із муніципальним збором ставка зросте з 3,09% до 15,45%.

Для громадян ЄС та ЄЕЗ ставка не зміниться. Підвищення стосуватиметься лише житла. Комерційних приміщень, земельних ділянок та інших видів нерухомості зміни не торкнуться.

Для житла вартістю 300 тисяч євро податок разом із муніципальним збором може зрости приблизно з 9,3 до 46,35 тисячі євро. Якщо об'єкт коштує 500 тисяч євро, сума зросте з 15,45 до 77,25 тисячі євро.

Уряд Греції хоче зменшити попит на житло з боку покупців із третіх країн. За оцінкою влади, такий попит впливає на ціни та доступність нерухомості для місцевих жителів.

Що зміниться для українців, які купують житло у Греції

Україна не входить до ЄС та ЄЕЗ, тому нова ставка може стосуватися й українців. Чи поширюватиметься ставка 15% на конкретного покупця, залежатиме від його юридичного та податкового статусу в Греції.

Винятки передбачені для окремих категорій іноземців. Серед них – довгострокові резиденти Греції, визнані біженці та власники певних дозволів на проживання. Окремо поки не уточнили, чи буде спеціальний виняток для українців зі статусом тимчасового захисту.

Нагадаємо, у Греції почали масово перевіряти квартири й будинки, які здають туристам подобово. За проблеми з документами власникам можуть загрожувати штрафи та блокування акаунтів на платформах оренди.