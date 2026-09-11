Власники готові віддавати квартири безкоштовно: у російській Воркуті житло втратило цінність

У російській Воркуті квартири продають за кількасот доларів, а деякі власники готові віддати житло майже безкоштовно. Причина не лише у відсутності покупців – утримання порожньої квартири може коштувати дорожче, ніж сама нерухомість.

Чому квартири у Воркуті продають за кількасот доларів

Нерухомість у Воркуті знецінилась настільки, що навіть трикімнатні квартири там можуть коштувати близько тисячі доларів, пише 24 Канал.

Водночас окремі власники готові віддати житло за символічну суму або безкоштовно. Річ у тім, що навіть після виїзду власнику доводиться платити за воду, електроенергію та інші комунальні послуги, а знайти покупця вдається далеко не завжди.

Через це порожня квартира може перетворитися для власника на постійний тягар. Якщо продаж затягується на місяці чи роки, витрати продовжують накопичуватися. Тому простіше фактично позбутися житла, ніж утримувати нерухомість, ринкова вартість якої залишається дуже низькою.

За даними розслідування "Радіо Свобода" 2021 року, у Воркуті та околицях налічувалося близько 15,5 тисяч порожніх квартир. Приблизно третина з них при цьому залишалася підключеною до комунальних мереж, а їх утримання обходилося приблизно у 570 мільйонів рублів на рік.

Вулиці Воркути / Скриншот Google Maps

У деяких будинках ситуація дійшла до того, що більшість квартир уже стояла порожньою, але опалення доводилося підтримувати через кількох мешканців, які ще залишилися.

Причиною такого стану ринку став багаторічний відтік населення. Воркута десятиліттями залежала від вугільної промисловості, але після закриття шахт люди почали масово виїжджати.

Ситуацію погіршують й умови життя. Воркута розташована за Полярним колом, зима там може тривати більшу частину року, а автомобільного сполучення з рештою Росії немає. У результаті житла залишається багато, охочих його купувати мало, а власники іноді готові відмовитися від квартири майже задарма, аби більше не витрачатися на її утримання.

Нагадаємо, натомість Росія вкладає мільярди рублів у житлове будівництво на окупованих територіях України. Станом на серпень 2026 року на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей будують понад 1,3 мільйона квадратних метрів житла.