Компанія отримала кошти Medicaid, а її керівник купив нерухомість на 7 мільйонів доларів

За два роки Натан Огбатюе та його дружина придбали у США нерухомість більш ніж на 7 мільйонів доларів. У Нігерії він також профінансував будівництво палацу, а біля місцевого громадського центру встановили золоті статуї подружжя.

Яку нерухомість Огбатюе придбав у США та скільки вона коштувала

У 2023 – 2024 роках Натан і Агнес Огбатюе придбали нерухомість щонайменше на 7 мільйонів доларів, повідомляє City Journal.

Серед найдорожчих покупок був маєток у Ріверсайді вартістю 2,7 мільйона доларів. У будинку шість спалень і шість ванних кімнат, а на території облаштували басейн, спортивний майданчик, майданчик для гольфу та зону для стрільби з лука.

Ще 1,9 мільйона доларів подружжя витратило на будинок біля моря в Редондо-Біч. Крім того, вони придбали іншу нерухомість у Ріверсайді загальною вартістю 1,4 мільйона доларів.

Увагу журналістів привернули доходи California Home Health Agency, яку очолює Огбатюе. У 2018 – 2021 роках компанія отримала від Medicaid менш як 2 мільйони доларів, а протягом наступних трьох років сума перевищила 34 мільйони доларів. Саме на період стрімкого зростання виплат припали великі покупки нерухомості подружжя.

Водночас офіційно California Home Health Agency не звинувачували у неправомірних діях. Юристка компанії пояснила зростання доходів підвищеним попитом на домашню медичну допомогу після пандемії та новим контрактом на додаткові послуги.

Що відомо про палац Огбатюе у Нігерії

Огбатюе має титул вождя в місті Абатете на півдні Нігерії, який він отримав у 2012 році. У місті збудували новий палац, будівництво якого профінансував Огбатюе. Вартість будівництва не називають.

Також Огбатюе фінансував дороги та ремонт громадського центру в Абатете. Усередині центру є кілька муралів із зображеннями Натана та Агнес, а поруч встановили дві золоті статуї подружжя.