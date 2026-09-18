Іпотека в Україні може стати доступнішою: Рада ухвалила новий закон

Верховна Рада ухвалила закон, який має розширити можливості для фінансування іпотеки в Україні. Новий механізм дозволить банкам залучати довгострокові кошти, що в перспективі може вплинути на доступність житлових кредитів.

Чи може новий закон зробити іпотеку доступнішою

16 вересня Верховна Рада ухвалила закон №15172 про сек'юритизацію та облігації з покриттям. Один із напрямів, на який розрахований новий механізм, – іпотечне кредитування, пише 24 Канал.

Закон дає банкам та іншим фінансовим установам нові можливості для залучення довгострокових коштів. Автори документа очікують, що більший обсяг такого фінансування допоможе розширити іпотечне кредитування та знизити вартість кредитних ресурсів.

У перспективі це може створити умови для довгострокових житлових кредитів із фіксованою ставкою. За словами Данила Гетманцева, механізм сек'юритизації також можуть використати для фінансування майбутньої державної програми доступного житла.

Водночас ухвалення закону не означає, що іпотека вже стала дешевшою або банки почнуть видавати кредити за нижчими ставками одразу. Закон лише дає їм новий спосіб залучати гроші, які надалі можна спрямовувати на кредитування.

За рахунок чого банки отримають більше грошей на кредити

Сек'юритизація дозволяє фінансовій установі об'єднати кредити або інші активи в один пул і на їхній основі залучати гроші від інвесторів.

Отримані кошти банк зможе спрямувати на нові кредити, зокрема іпотечні. Закон також створює умови для використання облігацій з покриттям та інших довгострокових фінансових інструментів.

Очікується, що такий підхід допоможе залучати не лише внутрішній приватний капітал, а й кошти іноземних інвесторів. Це може дати додаткове фінансування для розвитку іпотеки та житлового відновлення.

Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який дозволить ВПО з тимчасово окупованих територій поєднувати житловий ваучер на 2 мільйони гривень з іпотекою, зокрема за програмою "єОселя". Якщо суми ваучера не вистачить, решту вартості житла можна буде покрити кредитом.