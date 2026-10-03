Ці документи потрібно мати для оренди квартири: що перевірити до передачі грошей

Знайти квартиру для оренди можна досить швидко. Значно більше уваги варто приділити тому, що відбувається перед передачею коштів: хто насправді здає житло, чи має він на це право і що саме буде зафіксовано в договорі.

Які документи потрібні для оренди квартири

Є кілька документів, які краще перевірити ще до заселення. А стан квартири, техніку, меблі та розрахунки варто зафіксувати окремо, щоб потім не сперечатися через депозит або пошкоджене майно, про що інформує ezakupivli.

Орендарю для укладення договору знадобиться документ, що посвідчує особу – паспорт або ID-картка. Дані з нього вносять до договору.

Але передусім потрібно перевірити документи людини, яка здає квартиру. Важливо переконатися, що це власник житла або його уповноважений представник.

Право власності можна перевірити за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Підтвердженням також можуть бути:

договір купівлі-продажу;

дарування;

свідоцтво про право на спадщину;

інший правовстановлювальний документ.

Адресу квартири та дані власника варто звірити з документами. Якщо власників кілька, потрібно з'ясувати, хто підписуватиме договір.

Якщо квартиру здає не власник

Іноді житло показує родич власника, знайомий або інший представник. У такому випадку потрібно попросити документ, який підтверджує її повноваження. Передавати гроші краще лише після того, як стане зрозуміло, на які саме дії представник має право.

Це особливо важливо, якщо власник перебуває за кордоном або в іншому місті.

Чи потрібен письмовий договір

Усна домовленість може працювати доти, доки у сторін не виникає спір. Проблема в тому, що через кілька місяців власник і орендар можуть по-різному згадувати навіть цілком конкретні домовленості.

У договорі зазначають:

дані власника та орендаря;

адресу квартири;

строк оренди;

суму щомісячної плати;

дату і спосіб розрахунку;

порядок оплати комунальних послуг;

внески ОСББ;

суму депозиту та умови його повернення;

відповідальність за пошкодження майна;

умови дострокового розірвання.

Якщо власник може змінювати орендну плату, це також краще передбачити в договорі. Там само можна вказати, за який строк сторони мають попередити одна одну про виїзд або припинення оренди.

Який документ оформити під час заселення

Після підписання договору про оренду нерухомості варто скласти акт приймання-передачі.

У ньому можна описати стан квартири, меблі та побутову техніку, зазначити наявні пошкодження, показники лічильників і кількість ключів. Фотографії або відео квартири в день заселення також не будуть зайвими. Їх можна зберегти разом із договором та актом.

Що потрібно знати про депозит

Депозит, гарантійний або страховий платіж – це окрема сума, яку власник отримує під час заселення. Її умови краще не залишати на рівні усної домовленості.

У договорі варто написати, скільки становить депозит і коли власник повинен його повернути. Також потрібно визначити, за яких обставин він може утримати частину цієї суми.

Хто платить за комунальні послуги

Хто платить за комунальні послуги – краще домовитися до заселення, а не тоді, коли приходить перша платіжка. У договорі можна окремо зазначити, хто оплачує електроенергію, воду, газ, опалення, інтернет, утримання будинку та інші послуги.

Те саме стосується внесків ОСББ. Орендар не стає співвласником квартири, але власник може домовитися з ним про компенсацію таких витрат.

Як підтвердити передачу грошей

Після оплати оренди або депозиту бажано мати підтвердження.

Якщо гроші переказують на банківський рахунок, підтвердженням буде банківська операція. За розрахунок готівкою можна оформити розписку. Це особливо актуально, якщо орендар платить за кілька місяців наперед або передає велику суму як депозит.

Що змінюється для ринку оренди у 2026 році

Окремо від самого договору оренди є зміни, які стосуються офіційного ринку житла та оподаткування доходів власників. Частина нових правил, про які зараз говорять у контексті реформи оренди, стосується майбутніх періодів, розповіла нардепка Олена Шуляк.

Зокрема, новий режим оподаткування доходів від оренди має запрацювати з 1 січня 2027 року. Він передбачає 5% ПДФО та 5% військового збору.

Що перевірити перед передачею грошей

Перед тим як віддати власнику гроші та отримати ключі, варто перевірити кілька речей:

Документ, що посвідчує особу власника.

Право власності на квартиру.

Повноваження представника, якщо житло здає не власник.

Письмовий договір оренди.

Суму орендної плати та дату розрахунку.

Хто оплачує комунальні послуги й внески ОСББ.

Умови повернення депозиту.

Акт приймання-передачі.

Показники лічильників.

Стан квартири, меблів і техніки.

Підтвердження переданих грошей.

Договір і акт краще зберігати до завершення оренди. Фотографії квартири та підтвердження оплат теж можуть знадобитися пізніше – наприклад, коли настане час повертати депозит або остаточно розраховуватися за комунальні послуги.

Нагадаємо, що орендарю можуть не повернути заставу. Гарантійний страховий депозит потрібен для компенсації можливих збитків. Його можуть утримувати у випадку коли орендар залишив борг за останній місяць оренди, не сплатив комунальні послуги чи пошкодив меблі, сантехніку чи інше майно, або ж порушив умови договору.