"Більше схожа на сарай": яку хату в селі купило подружжя з Києва

Подружжя з Києва проміняло життя в місті на стару хату в селі. Низька ціна означала й чимало роботи – частину будинку доведеться перебудувати, а воду та каналізацію провести з нуля.

Як подружжя купило стару хату та що побачило всередині

Пара з Києва вирішила переїхати в село та придбала старий будинок, розповіла власниця на сторінці tmashaa.

За словами Марічки, зараз хата більше схожа на сарай, однак це не було несподіванкою – вони розуміли, що дешевше житло потребуватиме чимало роботи.

Після купівлі всередині залишилося багато речей попередніх мешканців. У вітальні були сервант, килим, дитячий синтезатор і пакети зі старими речами. У спальні подружжя побачило крісло-гойдалку, ковдри, подушки та старий телевізор.

Як виглядає будинок / Фото зі сторінки tmashaa

На кухні збереглися зелені стіни, старі меблі та газова плита, а частина електропроводки залишилася відкритою. Марічка вже почала розбирати речі та поступово звільняти приміщення.

У будинку немає централізованого водопостачання та каналізації. Перш ніж братися за масштабні роботи, подружжя планує запросити фахівців, які мають оцінити стан будинку та підрахувати, у скільки обійдеться проведення необхідних комунікацій.

Також планують демонтаж старої прибудови та будівництво нової. Після цього власники хочуть завести воду й облаштувати каналізацію. Марічка зізнається, що до вибору плитки та меблів ще далеко, хоча вже хочеться думати й про майбутній інтер'єр.

Нагадаємо, українець відновлює 100-річну хату біля Дністра, яку придбав кілька місяців тому. За цей час він уже провів воду й каналізацію, почав облаштовувати ванну кімнату та придбав чавунну піч для опалення.