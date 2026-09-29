Рынок долгосрочной аренды в Украине за лето: как изменились цены, спрос и предложение

Аналитики компании "OLX Недвижимость" изучили изменения на украинском рынке долгосрочной аренды однокомнатных квартир в мае и августе 2026 года. Наиболее активно спрос на жилье рос в западных регионах страны.

Стремительный рост спроса на Западе

Аналитики компании "OLX Недвижимость" изучили изменения на украинском рынке долгосрочной аренды однокомнатных квартир в мае и августе 2026 года, сообщает 24 Канал. Наиболее активно спрос на жилье рос в западных регионах страны. В то же время в большинстве областей зафиксировано повышение медианной стоимости, хотя на востоке и юге предложение жилья увеличивалось.

Для определения актуальных тенденций специалисты проанализировали количество объявлений, откликов на одно предложение и медианную стоимость однокомнатных квартир. По данным специалистов платформы, за летний период показатели интереса к жилью наиболее существенно выросли в западной части страны. В Ивано-Франковской области количество откликов на одно объявление выросло с 11,7 в мае до 55,2 в августе, что составляет 372% прироста.

Данные о спросе в других областях Украины:

Хмельницкая область: 52,5 откликов в августе и 14,2 в мае (+270%);

Ровенская область: 37,2 откликов в августе и 10,5 в мае (+254%);

Львовская область: 38,4 отзывов в августе и 11,2 в мае (+243%);

Тернопольская область: 44,6 отзывов в августе и 13,9 в мае (+221%);

Черновицкая область: 59,7 отзывов в августе и 18,8 в мае (+218%);

Винницкая область: 31,2 отзывов в августе и 9,9 в мае (+215%);

Волынская область: 50 отзывов в августе и 16,6 в мае (+201%);

Динамика предложения на рынке жилья

Объем доступных объявлений об аренде однокомнатных квартир увеличился в восточных и южных регионах. В Запорожской области предложение выросло на 75% (с 569 объявлений в мае до 994 в августе), в Сумской – на 73% (с 372 до 645), а в Одесской – на 10% (с 5 086 до 5 583).

Обратите внимание! В большинстве других областей количество доступного жилья сократилось. Наиболее заметное сокращение предложения зафиксировали в Ровенской области – на 43% (с 975 до 559) и Хмельницкой – на 38% (с 1 041 до 648). Кроме того, предложение сократилось в Николаевской области на 35% (с 764 до 499), Днепропетровской – на 32% (с 3 417 до 2 316), Тернопольской – на 32% (с 409 до 280) и Киевской – на 27% (с 4 484 до 3 280).

Как изменилась медианная стоимость

В целом в летний сезон цены на долгосрочную аренду росли, хотя наблюдались и исключения. Наибольший рост медианной цены зафиксирован в восьми регионах:

Винницкая область: 16 000 гривен в августе против 13 000 гривен в мае (+23%);

Харьковская область: 7 999 гривен в августе против 6 500 гривен в мае (+23%);

Черкасская область: 12 000 гривен в августе против 10 000 гривен в мае (+20%);

Черновицкая область: 15 591 гривна в августе против 13 270 гривен в мае (+17%);

Одесская область: 12 000 гривен в августе против 10 350 гривен в мае (+16%);

Львовская область: 22 375 гривен в августе против 19 521 гривен в мае (+15%);

Тернопольская область: 15 000 гривен в августе против 13 188 гривен в мае (+14%);

Закарпатская область: 24 568 гривен в августе против 21 902 гривен в мае (+12%);

Снижение медианной стоимости зафиксировано в Запорожской области – с 8 000 гривен в мае до 7 000 гривен в августе (-13%), а также в Сумской области – с 6 500 гривен в мае до 6 000 гривен в августе (-8%).

Кстати, недавно мы писали, что частные дома в Украине существенно различаются по цене в зависимости от региона, а за последний год во многих областях цены выросли. Самым дорогим остается Киев, где средняя стоимость такого жилья достигает 280 тысяч долларов.