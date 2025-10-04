В Украине владельцы жилья часто опасаются сдавать его в аренду людям с домашними животными. В сети показали, как выглядит квартира после того, как ее год снимала пара с котом.

Подробнее о жилье и его состоянии 24 Канал рассказывает со ссылкой на ролик Crazy_Rieltor в тиктоке.

Как выглядит квартира после арендаторов с котом?

Риелтор показала в сети кадры из квартиры на Русановке после того, как из нее выселились арендаторы, которые проживали там год.

Посмотрите, какая чистота везде. Был у них котик, а тут и следа нет после него, ни запаха,

– отмечает женщина на видео.

И отмечает прекрасное состояние квартиры. Чтобы в дальнейшем предлагать ее в аренду, даже не нужен клининг.

Многие украинцы не хотят сдавать жилье людям с домашними квартирами. Однако, как показывает пример этой квартиры, это не является проблемой.

В завершение риелтор призвала брать таких арендаторов в пример и так же заботиться как об арендованном, такие и о собственном жилье.

В комментариях люди отмечают, что состояние жилья зависит от человека и его отношения. Другие же добавляют, что сдавали владельцу жилье в таком же идеальном состоянии, когда жили там с котом.

Обзор квартиры после проживания в ней пары с домашним любимцем: смотрите видео

Важно: юрист в комментарии Finance.ua отметил, что фраза "без животных" в объявлениях о сдаче квартиры в аренду может считаться основанием для жалобы. Однако на практике такие случаи редко доходят до рассмотрения.

Какие трудности возникают у людей с животными при аренде жилья?

В августе эксперты OLX Недвижимость исследовали, кому труднее всего арендовать жилье в Украине. Оказалось, что только 53,4% арендодателей готовы сдавать жилье людям с животными. Хотя 77% уже имели таких арендаторов, только половина оценила этот опыт положительно.

Аренда для владельцев животных часто сопровождается дополнительными условиями: более высокой платой, увеличенным задатком или требованиями компенсации за возможные повреждения.

Ситуация для таких арендаторов действительно сложная. Из тех, кто искал жилье за последние два года, 55% назвали процесс очень сложным, 78,3% получали отказ из-за животных, 56,3% сталкивались с повышенной платой, а 30,8% – с усиленным контролем со стороны владельцев. В то же время только 14% арендаторов признались, что их любимцы что-то испортили, и большинство таких случаев решались ремонтом или компенсацией.