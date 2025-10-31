"Архитектурное безумие": стало известно, поддерживают ли американцы снос части Белого дома

Согласно опросу американских медиа, большинство американцев выступают против сноса Восточного крыла Белого дома для строительства бального зала. Несмотря на поддержку среди республиканцев, большинство демократов и экспертов называют инициативу "архитектурным безумием".

Кто не поддерживает снос части Белого дома?

56% американцев выступают против решения администрации Трампа снести восточное крыло Белого дома, пишет 24 Канал со ссылкой на опрос ABC News и Washington Post.

По результатам опроса, 45% опрошенных категорически против этой инициативы. В то же время 28% выразили частичную поддержку, а 15% – поддерживают полностью. 16% респондентов не определились с мнением.

Что предусматривает проект?

Проект нового бального зала предусматривает не только предусматривает не только масштабную реконструкцию территории, но и частичную перепланировку подземных помещений Белого дома.

Строительство планируется профинансировать средствами инвесторов. Ранее сообщалось, что сумма, которая будет потрачена на строительство бального зала, будет составлять 250 миллионов долларов, сейчас увеличилась до 300 миллионов.

Почему большинство американцев против?

Большинство опрошенных объясняют свое неприятие не только эстетическими или политическими причинами, но и беспокойством по поводу прозрачности и исторического наследия.

Снос части Белого дома / Фото CNN

Критики отмечают, что план сноса что план сноса продвигается без надлежащего общественного обсуждения. Администрация Трампа уже заменила большинство членов Комиссии по вопросам архитектуры и искусств – федерального органа, который традиционно оценивает подобные проекты. Это вызвало подозрения в попытке ускорить одобрение строительства.

Интересно! Историки, архитекторы и бывшие сотрудники Белого дома предупреждают, что демонтаж восточного крыла может нанести вред исторической структуре, ведь эта часть здания была возведена еще во времена Элеоноры Рузвельт и используется для официальных функций первой леди.

Сомнения вызывает и механизм финансирования. Хотя официально заявлено, что проект оплачивается из частных пожертвований, The Washington Post сообщает, что среди доноров есть крупные корпорации, которые имеют контракты с правительством США. Эксперты предостерегают, что это может создать потенциальный конфликт интересов.

Кроме того, часть опрошенных считает, что проект имеет символический характер и призван "увековечить имя Трампа" в виде новой монументальной пристройки к Белому дому, что противоречит традиции сохранения исторического облика резиденции.

Поддерживают ли проект сторонники Трампа?

Поддержка идеи сноса традиционно разделилась по партийным линиям:

62% республиканцев поддерживают проект, 35% из них – полностью согласны с действиями Трампа.

проект, 35% из них – полностью согласны с действиями Трампа. 88% демократов выступают против , среди которых 78% – категорически не согласны с возведением бального зала на месте исторического здания.

, среди которых 78% – категорически не согласны с возведением бального зала на месте исторического здания. Среди независимых избирателей 61% выступают против сноса восточного крыла, причем почти половина – решительно.

Идеологические разногласия также существенные. 76% либералов категорически против, тогда как только 34% консерваторов решительно поддерживают эту идею.

Как реагируют американцы в соцсетях?

В соцсетях пользователи ставят под сомнение целесообразность таких расходов, когда федеральный бюджет сталкивается с дефицитом, а финансирование ряда социальных программ сокращается. Комментаторы пишут, что "роскошные бальные залы" не является приоритетом во время, когда страна борется с инфляцией и жилищным кризисом.

В то же время представители администрации защищают решение, подчеркивая, что строительство не обойдется налогоплательщикам ни в доллар, а сам зал станет "центром дипломатической жизни США". По словам Трампа, благодаря частному финансированию уже собрано более 350 миллионов долларов, и строительство может начаться до 2026 года.