В Карпатах фиксируют рост цен на недвижимость. Однако они ощутимо отличаются в зависимости от местоположения жилья.

О том, что сейчас происходит с ценами на жилье в Карпатах, 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарий бренд- и бизнес-директора ЛУН Дениса Судилковского изданию "РБК-Украина".

Изменились ли цены на жилье в Карпатах?

По словам Дениса Судилковского, Карпатский регион показал рост цен. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях средняя стоимость жилья за год выросла более чем на 20%.

Большой спрос на жилье объясняется несколькими факторами:

внутренний туризм;

релокация;

общий интерес к загородной жизни.

Цены на дома в горах отличаются в зависимости от их местоположения. Например, те, которые продают ближе к курортам стоят до сотен тысяч долларов. Если же дом расположен в отдаленных селах, то он значительно доступнее в цене.

Бизнес-директор ЛУН подытожил, что Карпаты стали привлекательным направлением для инвесторов и переселенцев.



Цены на дома в Карпатах выросли за последний год / Фото OLX

Сколько стоит дом в Карпатах?

По информации OLX Недвижимость, самые высокие цены на жилье в Карпатах фиксируют в популярных туристических локациях. К таким относятся Поляница (Буковель), Яремче, Верховина, Татаров и Сходница. Стоимость недвижимости там варьируется от 100 до 400 тысяч долларов.

У менее известных селах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей жилье можно приобрести по цене от 10 до 20 тысяч долларов.