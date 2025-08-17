Что происходит с ценами на жилье в Карпатах: подорожали или подешевели там дома
- Цены на недвижимость в Карпатах выросли более чем на 20% в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
- Карпаты стали привлекательным направлением для инвесторов и переселенцев из-за роста цен и спроса на жилье.
В Карпатах фиксируют рост цен на недвижимость. Однако они ощутимо отличаются в зависимости от местоположения жилья.
О том, что сейчас происходит с ценами на жилье в Карпатах, 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарий бренд- и бизнес-директора ЛУН Дениса Судилковского изданию "РБК-Украина".
Изменились ли цены на жилье в Карпатах?
По словам Дениса Судилковского, Карпатский регион показал рост цен. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях средняя стоимость жилья за год выросла более чем на 20%.
Большой спрос на жилье объясняется несколькими факторами:
- внутренний туризм;
- релокация;
- общий интерес к загородной жизни.
Цены на дома в горах отличаются в зависимости от их местоположения. Например, те, которые продают ближе к курортам стоят до сотен тысяч долларов. Если же дом расположен в отдаленных селах, то он значительно доступнее в цене.
Бизнес-директор ЛУН подытожил, что Карпаты стали привлекательным направлением для инвесторов и переселенцев.
Цены на дома в Карпатах выросли за последний год / Фото OLX
Сколько стоит дом в Карпатах?
По информации OLX Недвижимость, самые высокие цены на жилье в Карпатах фиксируют в популярных туристических локациях. К таким относятся Поляница (Буковель), Яремче, Верховина, Татаров и Сходница. Стоимость недвижимости там варьируется от 100 до 400 тысяч долларов.
У менее известных селах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей жилье можно приобрести по цене от 10 до 20 тысяч долларов.