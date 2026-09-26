Это не Киев или Львов: где самые высокие цены на однокомнатные квартиры в Украине

Медианные цены на недвижимость за год выросли во всех областных центрах. Однако это не коснулось Херсона и Ровно. В этих городах стоимость, напротив, – несколько снизилась.

Как изменились цены на недвижимость за год

В то же время столица занимает лишь третье место в списке самых дорогих квартир, о чем говорится в исследовании команды OLX Недвижимости.

Одна из крупнейших платформ для поиска жилья изучила ситуацию на рынке купли-продажи однокомнатных квартир. Процент роста рассчитали для цен за август 2026 года по сравнению с ценами за август 2025 года.

Большинство городов с высокими ценами на жилье сосредоточено на западе Украины. Например, лидером по подорожанию однокомнатных квартир стал Хмельницкий. Цены в городе выросли на 20% по сравнению с августом прошлого года. Медианная цена составляет около 44,7 тысячи долларов.

На втором месте – Львов – +19% до 77,2 тысячи долларов. Также на 17% выросла медианная стоимость в Кропивницком – до 31,8 тысячи долларов и в Виннице – до 59,2 тысячи долларов.

В Одессе и Ивано-Франковске зафиксировали рост на 16% в обоих городах. Однако медианная цена несколько различается – 51,9 тысячи долларов и 50,2 тысячи долларов соответственно.

Подорожание на +13% наблюдалось в Ужгороде – 78,3 тысячи долларов (самая высокая медианная цена в Украине), Тернополе – 52 тысячи долларов и Сумах – 24 тысячи долларов.

По сравнению с августом 2025 года в 2026 году медианная стоимость покупки 1-комнатной квартиры в Житомире выросла на +11% и составляет 52 тысячи долларов.

В Черкассах и Полтаве показатель вырос на +7%, до 48,3 тысячи долларов и 39,6 тысячи долларов соответственно.

На +6% подорожала покупка 1-комнатной квартиры в Черновцах, Харькове и Николаеве: 60,2 тысячи долларов в Черновцах, 25,1 тысячи долларов в Харькове и 20,5 тысячи долларов в Николаеве.

Видно, что медианные цены в городах востока и юга Украины остаются существенно ниже, в частности из-за близости к линии фронта и ситуации с безопасностью,

– говорится в исследовании.

В Днепре, Киеве и Чернигове однокомнатные квартиры на рынке купли-продажи подорожали на +4%.

В столице медианная цена в августе 2026 года составила 75 тысяч долларов, что меньше, чем во Львове и Ужгороде.

В то же время в Днепре и Чернигове рост составил до 31,6 тысячи долларов и 34,2 тысячи долларов соответственно.

А в Запорожье медианная стоимость на рынке купли-продажи однокомнатных квартир – одна из самых низких. В августе 2026 года она составляла 16 тысяч долларов, что на +2% больше, чем в прошлом году.

Где зафиксированы наименьшие показатели роста

Единственными областными центрами, где медианная цена покупки однокомнатной квартиры снизилась, стали Ровно и Херсон.

В Ровно зафиксировали снижение на 5%, до 55,5 тысячи долларов.

В Херсоне же снижение цен составило -14%. Здесь однокомнатные квартиры остаются самыми доступными для покупки: медианная стоимость составляет 12 тысяч долларов.

Таким образом, почти во всех областных центрах произошло подорожание. Больше всего цены выросли на западе и в центре Украины. В частности, в прифронтовых городах жилье остается более доступным.

Напомним, что уже этой осенью ожидается подорожание квартир в новостройках. Наиболее заметное подорожание прогнозируют в жилых комплексах с готовностью более 50%.