По какой цене на самом деле продаются квартиры: в Черногории создадут новый реестр цен

В Черногории планируют создать государственный реестр реальных цен продажи квартир и домов. В нем будет собираться информация о том, по какой цене на самом деле продается жилье, однако пока неизвестно, будут ли покупатели иметь к ней доступ.

Что изменится на рынке недвижимости Черногории

Реформа предусмотрена программой Управления недвижимостью Черногории на 2026–2030 годы, пишет Investitor.

На создание реестра фактических цен продажи и новой системы оценки недвижимости планируется потратить около 6,24 миллиона евро. Из них 422 тысячи евро пойдут на создание и поддержку реестра в течение пяти лет. Его разработку запланировали на 2027 год, а тестирование и обучение пользователей – на 2028 год.

В реестре будет храниться информация о недвижимости, ее расположении, владельцах и фактических ценах продажи. Данные будут поступать от государственных органов, налоговой службы, нотариусов, оценщиков и других источников. Отдельно собирать информацию на местах не планируется. Благодаря этому можно будет анализировать рынок по реальным сделкам, а не только по ценам в объявлениях.

Важно! Информация будет использоваться для налогообложения недвижимости, оформления ипотеки и других операций с имуществом. В то же время реформа не предусматривает новых налоговых ставок. Порядок доступа к реестру еще не определен, а перед его запуском необходимо принять соответствующие правила.

Отдельно в Черногории введут систему массовой оценки недвижимости стоимостью 5,815 миллиона евро. Квартиры и дома будут оцениваться по единой методике, которая будет учитывать рыночные данные и характеристики объектов. Для этого объединят информацию из кадастра и рынка, а также создадут отдельный реестр стоимости недвижимости. Сначала систему опробуют в отдельных муниципалитетах.

На подготовку данных для оценки выделено около 5 миллионов евро. Будут учитываться цены продажи, стоимость аренды и строительства, характеристики недвижимости, инфраструктура и доступность ее расположения. Результаты оценки вместе с датой ее проведения будут вноситься в кадастровую базу.