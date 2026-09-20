Одно условие в договоре может создать проблемы: что нужно проверить при покупке квартиры

Договор купли-продажи квартиры не стоит воспринимать как формальность перед получением ключей. Что кажется мелочью во время подписания, может стать проблемой уже после покупки квартиры.

Что следует проверить в договоре купли-продажи квартиры

Прежде всего необходимо сверить данные продавца и покупателя, а также информацию о самой квартире, пишет адвокат Андрей Хомич.

В договоре должны быть правильно указаны адрес, площадь, характеристики и регистрационные данные жилья. Они должны совпадать с документами на недвижимость и информацией о ее владельце.

Отдельного внимания требует цена квартиры. В договоре следует указывать сумму, за которую жилье фактически продается. Если стороны укажут меньшую стоимость, чем покупатель на самом деле заплатил, в случае спора ему будет сложнее доказать передачу полной суммы и потребовать ее возврата.

Важно! В документе должно быть четко указано, когда покупатель передает деньги, каким образом и чем подтверждается их получение продавцом. Не стоит подписывать пункт о том, что расчет уже произведен полностью, если средства на данный момент еще не переданы. Наличные расчеты между физическими лицами по нотариальному договору разрешены в пределах 50 тысяч гривен, более крупные суммы перечисляются безналичным способом.

В договоре также желательно зафиксировать, когда продавец должен освободить квартиру и передать ключи. При необходимости стороны могут предусмотреть акт приема-передачи. Это важно, ведь право собственности уже может быть зарегистрировано на покупателя, в то время как бывший владелец еще некоторое время фактически остается в квартире.

Отдельно стоит проверить, что в договоре сказано о задолженностях за коммунальные и другие услуги. Обязательства предыдущего владельца автоматически к покупателю не переходят. В то же время в договоре может быть условие, по которому новый владелец соглашается взять их на себя, поэтому такие формулировки нужно читать особенно внимательно.

Если квартира была приобретена в браке и находится в общей совместной собственности, для продажи может потребоваться согласие второго супруга. Это возможно даже в том случае, если жилье оформлено только на одного из них. Такие обстоятельства при удостоверении договора проверяет нотариус.

Напомним, перед заключением сделки также проверяют, нет ли ипотеки, ареста, запрета на отчуждение или других зарегистрированных обременений. В 2026 году при продаже недвижимости учитываются и данные о владельце в Едином реестре должников, хотя для отдельных случаев закон предусматривает исключения.