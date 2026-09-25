Не только паспорт и право собственности: какие документы нужны для продажи и покупки квартиры

Для продажи квартиры недостаточно лишь паспорта и документа о праве собственности. Даже если владелец собрал все документы, сделка может затянуться из-за отсутствия у покупателя необходимых документов.

Какие документы необходимы продавцу квартиры

Для оформления продажи владелец должен заранее подготовить документы на квартиру и бумаги, необходимые для удостоверения сделки, пишет DIM.RIA.

Продавцу понадобятся:

паспорт или ID-карта;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

документ, что подтверждает право собственности на квартиру;

технический паспорт недвижимости;

документы о семейном положении;

отчет об оценке квартиры, если он требуется;

документы о лицах, зарегистрированных в квартире, что необходимо для совершения сделки.

Право собственности на квартиру может подтверждать договор купли-продажи, дарения или мены, свидетельство о праве на наследство, документы о приватизации или решение суда.

Нотариус проверяет сведения в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. В частности, зарегистрировано ли право собственности и нет ли обременений или запретов, которые могут помешать продаже.

Стандартного пакета документов не всегда достаточно. В зависимости от обстоятельств продавцу могут понадобиться:

нотариально заверенное согласие второго супруга, если квартира является совместной собственностью;

документы всех совладельцев или их представителей, если квартира принадлежит нескольким лицам;

разрешение органа опеки и попечительства, если владельцем жилья является несовершеннолетний;

согласие кредитора или документы по ипотеке, если квартира находится в залоге;

нотариально заверенная доверенность, если вместо собственника сделку оформляет представитель.

Какие документы нужны покупателю квартиры

Покупатель обычно готовит меньше документов, чем продавец. Однако их также необходимо предоставить нотариусу для оформления сделки.

Покупателю понадобятся:

паспорт или ID-карта;

РНОКПП;

документы о семейном положении, если они влияют на оформление сделки;

нотариально заверенное согласие второго супруга, если оно необходимо;

документы для банка, если квартира приобретается в кредит или по государственной программе.

Если сделка подпадает под финансовый мониторинг, покупателю также могут понадобиться документы, подтверждающие происхождение средств. Это может быть справка о доходах, банковская выписка, договор купли-продажи другого имущества или документы о получении наследства. Конкретный перечень зависит от источника денег и требований банка или нотариуса.

Напомним, перед подписанием договора купли-продажи квартиры необходимо проверить не только данные владельца и характеристики жилья, но и условия расчетов. Особое внимание стоит обратить на указанную стоимость недвижимости и возможные задолженности за коммунальные услуги, ведь отдельные положения договора могут создать проблемы уже после покупки.