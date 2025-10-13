Количество случаев мошеннических объявлений об аренде жилья онлайн растет. В Министерство внутренних дел рассказали как обезопасить себя и своих близких.

Что является признаками фейкового объявления об аренде?

С началом полномасштабного вторжения фейковых объявлений стало значительно больше. Мошенники пользуются болью людей, которые в спешке ищут квартиру. Вымогательство предоплаты и быстрое исчезновение после ее получения – один из признаков фейковых объявлений, сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД.

Признаки фейкового профиля:

Значительно более низкая цена. Такое объявление является очень выгодным для целевой аудитории, поэтому заинтересовывает.

Такое объявление является очень выгодным для целевой аудитории, поэтому заинтересовывает. Привлекательные фото, которые привлекают внимание. Особенно, если сравнивать с другими объявлениями, где цена выше, а качество ниже.

Особенно, если сравнивать с другими объявлениями, где цена выше, а качество ниже. Большое количество фотографий. Детализация всегда вызывает интерес.

Детализация всегда вызывает интерес. Недавно созданный профиль , а среди подписчиков неактивные страницы и боты. Частая смена названия страницы. Мошенники это делают для того, чтобы привлечь больше внимания и избежать блокировки от сайтов, которые обнаруживают фейковые объявления.

, а среди подписчиков неактивные страницы и боты. Частая смена названия страницы. Мошенники это делают для того, чтобы привлечь больше внимания и избежать блокировки от сайтов, которые обнаруживают фейковые объявления. Отсутствие отзывов реальных людей , отметок, геолокации, отказ показать жилье по видеосвязи, предоставить адрес – бесспорные признаки фейкового объявления.

, отметок, геолокации, отказ показать жилье по видеосвязи, предоставить адрес – бесспорные признаки фейкового объявления. Требование полной предоплаты или предоплаты без договора, также оплата предлагается на личную карточку.

Обратите внимание! Если вы обнаружили подозрительное объявление или пострадали от мошеннических действий – сообщите в киберполицию.

Как защититься?

Проверяйте изображения. С помощью поиска по картинке выясните происхождение фото.

Проверяйте информацию об арендодателе, это может выдать мошенника.

Не переводите средства без договора и на сомнительные счета.

Сохраняйте переписку, квитанции, фотографии объявления и тому подобное.

Также не осуществляйте денежные переводы, если объявление вызывает сомнения. Доверяйте только проверенным источникам, официальным сайтам и реальным контактам.

Может ли риэлтор или арендатор быть мошенником?

Директор агентства недвижимости Константин Парасунько рассказывает, что чаще всего мошенничества могут касаться посуточной аренды, если говорить об арендаторах. Например, недобросовестный арендатор может снять квартиру на сутки за 700 – 1000 гривен и вынести из нее технику, которая будет стоить в разы больше, пишет CBN News.

Знаю случай, когда у мужчины сняли квартиру на три дня, он случайно мимо проходил, а его соседи спрашивают, или у него ремонт, потому что уже батареи из квартиры выносят,

– рассказывает он.

Однако худшая схема – когда риэлтор и собственных квартиры сообщники и пытаются обмануть арендатора. Именно поэтому Парасунько советует всегда проверять является ли риэлтор членом союза специалистов по недвижимости, как давно работает в городе.

Какие мошенники были зафиксированы в последнее время?

Однако мошеннические схемы также могут касаться и рынка земли. Так в августе в Винницкой области военный Михаил Савчук остался без дома и земли. Когда он проходил лечение после ранения, вернулся домой и обнаружил, что его дом снесли, а землю продали. Также исчезло и имущество.

Документы о продаже земли вызывают сомнения в подлинности. Открыто три уголовных производства, злоумышленникам грозит до 8 лет заключения. Михаил рассказал, что еще во время его реабилитации участок выставили на продажу.