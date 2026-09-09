Более трех четвертей дохода уходит только на аренду: в каких городах молодым людям дороже всего снимать жилье

В некоторых городах Украины молодым людям приходится тратить на аренду однокомнатной квартиры более трех четвертей своего потенциального дохода. Наибольшую нагрузку на бюджет жилье оказывает в Ужгороде и Львове, тогда как в ряде других городов расходы значительно ниже.

В каких городах молодым людям дороже всего снимать жилье

Для расчета взяли медианную зарплату по вакансиям, доступным студентам и соискателям до 18 лет. По данным OLX Недвижимость, летом она составляла около 29 тысяч гривен.

Больше всего за аренду приходится платить в Ужгороде. Однокомнатная квартира здесь стоит около 22,4 тысячи гривен в месяц, а это 76,4% потенциального дохода. Почти такая же ситуация во Львове – около 22,2 тысячи гривен, или примерно 76%.

В Ивано-Франковске за однокомнатную квартиру нужно отдать около 17,7 тысячи гривен в месяц – примерно 60% дохода. В Киеве аренда стоит около 17 тысяч гривен и отнимает ориентировочно 58%.

Более половины потенциального дохода придется потратить и в Черновцах, Луцке и Тернополе. В первых двух городах однокомнатные квартиры стоят около 15 тысяч гривен в месяц, в Тернополе – примерно 14,8 тысячи гривен.

В Виннице на аренду приходится уже около 48% такого дохода. В Одессе этот показатель составляет примерно 44%, в Хмельницком – 43%, а в Черкассах, Днепре и Ровно – около 41%.

В Запорожье на аренду приходится около 24% дохода, в Николаеве – 23,2%, а в Сумах – около 22%. Наименьшая доля дохода среди городов в рейтинге приходится на аренду в Херсоне. Однокомнатная квартира здесь стоит около 4 тысяч гривен в месяц, или примерно 14% такого дохода.

Напомним, за год во многих городах Украины заметно сократилось предложение однокомнатных квартир для долгосрочной аренды. Больше всего объявлений стало меньше в Хмельницком – на 48% и в Ужгороде – на 43%, тогда как в Луцке предложение выросло на 23%, что повлияло на стоимость.