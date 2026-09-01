Наследники не явились вовремя: кому может перейти квартира умершего

Квартира, дом или земельный участок умершего человека не могут оставаться ничейными навсегда. Если наследников нет или они своевременно не заявили о своих правах, дальнейшая судьба недвижимости будет определяться судом.

Когда недвижимость умершего переходит в собственность общины

Недвижимость может перейти в собственность территориальной общины только после того, как суд признает наследство вымершим. Это возможно, если нет наследников по закону и завещанию, все потенциальные наследники лишены права на наследование, они отказались от имущества или не приняли его в установленный срок, как указано в Гражданском кодексе.

Квартира, дом или земля не становятся собственностью общины автоматически. Для этого орган местного самоуправления по месту открытия наследства должен подать в суд заявление о признании его отумершим.

Обратиться в суд местные власти могут только по истечении одного года со дня открытия наследства. Отсчет начинается со дня смерти владельца или со дня, когда его официально объявили умершим.

Если суд признает наследство умершим, недвижимость официально переходит в собственность соответствующей территориальной общины.

Что делать наследнику, пропустившему срок

Наследник, который появился позже, не получает имущество обратно автоматически. Он может обратиться в суд и попросить установить дополнительный срок для подачи заявления о принятии наследства.

Одной только семейной связи для положительного решения недостаточно. Человек должен представить доказательства обстоятельств, которые действительно помешали ему своевременно заявить о своих правах на недвижимость.

Такой причиной может быть отсутствие связи или незнание о смерти наследодателя. Суд также может учесть длительное проживание наследника за границей, если из-за этого он не смог своевременно принять наследство.

После того как человеку стало известно об открытии наследства, ему нужно сразу обратиться к нотариусу и в суд. Это имеет значение при рассмотрении вопроса о предоставлении дополнительного срока.

Напомним, для оформления наследства на квартиру необходимо в течение шести месяцев подать заявление нотариусу и подготовить документы, подтверждающие личность, родственные связи и право собственности умершего. Даже ошибка в фамилии или адресе может задержать оформление и заставить наследника обращаться в архив или суд.