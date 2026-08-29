"еОселя" с 1 сентября: кто сможет взять квартиру под 3% или 7%

С 1 сентября 2026 года украинцы смогут воспользоваться программой "еОселя" на обновленных условиях, предусматривающих льготные ставки в размере 3% или 7% в зависимости от категории заемщика. Рассказываем, кто именно может претендовать на такую ипотеку и какие основные требования необходимо выполнить.

Кто может получить кредит по программе "еОселя" под 3% или 7%

По состоянию на сентябрь 2026 года программа "еОселя" предусматривает две основные льготные ставки: 3% на первые 10 лет кредитования для определенных категорий и 7% на первые 10 лет для остальных участников, говорится на официальной странице программы. С 11-го года ставка составляет соответственно 6% и 10%.

На ставку 3% могут претендовать, в частности, военнослужащие, проходящие службу по контракту в ВСУ и ряде других силовых структур, а также мобилизованные военнослужащие. К льготной категории также относятся полицейские, сотрудники ГСЧС, СБУ, Госпогранслужбы, Национальной гвардии, Госспецслужбы и других определенных программой органов. Льгота распространяется и на членов семей соответствующих категорий.

Кроме того, кредит под 3% могут получить ветераны войны и члены их семей, медицинские работники государственных и коммунальных учреждений, педагоги государственных и коммунальных учебных заведений, а также научные и научно-педагогические работники государственных и коммунальных учреждений.

Ставка 7% доступна для внутренне перемещенных лиц и других граждан Украины, соответствующих требованиям программы. В частности, претендовать на ипотеку могут украинцы, не имеющие жилья или владеющие недвижимостью, площадь которой меньше установленной нормативной.

В то же время одной только принадлежности к определенной категории недостаточно. Заемщик должен быть гражданином Украины, быть старше 18 лет на момент оформления кредита и не старше 70 лет на дату его полного погашения, а также соответствовать требованиям по платежеспособности. Отдельно учитывается наличие жилья и отчуждение недвижимости в течение последних 36 месяцев.

Какое жилье можно приобрести по программе "Е-Оселя"

Обновленные правила также определяют, какую недвижимость можно купить по программе. Для квартир нормативная площадь составляет 52,5 квадратных метра на одного человека или 73,5 квадратных метра для семьи из двух или трех человек, а на каждого следующего члена семьи добавляется еще 21 квадратный метр. При этом общая площадь квартиры не может превышать 115,5 квадратных метра. Для дома соответствующие лимиты составляют 62,5 и 83,5 квадратных метра, а максимальная площадь – 125,5 квадратных метра. При расчете состава семьи учитываются дети до 21 года, проживающие с заемщиком.

Существуют также требования к возрасту жилья. Внутренне перемещенным лицам разрешается приобретать недвижимость возрастом до 20 лет в регионах, где действует программа. Для военных, сотрудников силовых структур, медиков, педагогов, ученых и ветеранов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях можно приобрести жилье возрастом до 20 лет, а в других областях – квартиру или дом в строящемся доме либо недвижимость не старше 3 лет. Для остальных граждан действуют более жесткие требования – жилье должно находиться в строящемся доме или быть не старше 3 лет.

Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 20%, а для молодежи – 10%. Максимальный срок кредитования – 20 лет. Подать заявку можно через приложение "Дия": нужно выбрать услугу "еОселя", заполнить заявку, получить предложения от банков и после одобрения пройти проверку документов и выбрать недвижимость.

Таким образом, с 1 сентября "еОселя" остается доступной как для определенных льготных категорий под 3%, так и для ВПЛ и других граждан под 7%. В то же время окончательное решение о выдаче кредита принимает банк после проверки платежеспособности заявителя и соответствия всем требованиям программы.