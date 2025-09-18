Киевляне все чаще стоят перед выбором: быстро заселиться в квартиру на вторичном рынке или выбрать новостройку для будущего комфорта. На это решение влияет в том числе и стоимость, которая растет хоть и на обоих рынках, но по-разному.

Квартиры на первичном рынке Киева дорожают быстрее, чем на вторичном. Об этом свидетельствуют аналитические данные за первое полугодие 2025 года, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные украинской строительной компании.

Интересно Больше пешеходных зон и меньше авто: киевлянам показали Ярославов Вал "без барьеров"

На сколько подорожали квартиры и какие теперь цены?

В первом полугодии средняя цена на квартиры в новостройках в новостройках выросла примерно на 14%. Теперь стоимость квадратного метра в новостройках составляет:

эконом-сегмент – 1000 долларов;

комфорт-сегмент – 1300 долларов;

бизнес-сегмент – 2200 долларов;

премиум-сегмент – 4400 долларов.

Вторичный рынок дорожает медленнее – за первое полугодие +8 – 10% к цене в зависимости от типа и комнатности. Средняя стоимость вторичных квартир по Киеву – 2050 долларов за квадрат. Самая высокая цена зафиксирована в Печерском районе – 3100 долларов за квадрат. Самая низкая средняя стоимость сейчас в Деснянском районе – 1060 долларов за квадрат.

Выбор между первичкой и вторичкой в 2025 году зависит от баланса между готовностью, риском и финансовыми возможностями покупателя. Если покупатель ценит формулу "заезжай и живи", то выбирает вторичку. Новостройки же предлагают принципиально другой уровень комфорта: в первую очередь – новый уровень безопасности, современные планировки, энергоэффективность, наличие укрытий и паркингов,

– прокомментировал эксперт по недвижимости Арсений Насиковский.

2025 год для киевского рынка жилья – это баланс между дефицитом новостроек, спросом на вторичные квартиры и постепенным ростом цен во всех сегментах.

Как выросли в цене однокомнатные квартиры?

По данным OLX, покупать однокомнатное жилье на вторичке в Киеве стало дороже на 16%. Аналитики определили этот показатель, сравнивая цены августа 2025-го к августу 2024-го.

Это существенное подорожание, но не самое большое. В Одессе и Ужгороде за аналогичный период цены выросли на 26% и 25% соответственно. Также высокие показатели в Виннице (+21%), Ровно и Харькове (+17%).

К слову, данные ЛУН также свидетельствуют о том, что цены на вторичном рынке в Киеве выросли. За последние полгода подорожали и одно-, и двух-, и трехкомнатные квартиры.