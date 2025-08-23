Средняя стоимость однокомнатной квартиры во Львове составляет 55 тысяч долларов – одна из самых высоких в Украине. Но это не значит, что в городе нет бюджетных квартир за значительно более низкую цену.

По данным OLX, сейчас на рынке Львова реально найти квартиру и за 30 – 33 тысячи долларов. Собственно, это самая низкая средняя цена колеблется в таком диапазоне, если не учитывать крошечные смартквартиры. 24 Канал, ссылаясь на данные объявлений, рассказывает, какое жилье предлагают за такие деньги.

Какую квартиру продают во Львове за 30 тысяч долларов?

На Братьев Климовых, а это Железнодорожный район, предлагают квартиру в доме общежитийного типа. Это две комнаты площадью почти 30 квадратных метров. Кухня и ванная комната остаются для жителей общими.

На фото видно, что в квартире сделали косметический ремонт, но мебель там старая. Над "стилем" новым владельцам придется поработать, но в целом это хорошая квартира на свои деньги.

Какую квартиру предлагают по цене 33,5 тысячи долларов?

В районе Галицкого перекрестка продают однокомнатную квартиру площадью почти 35 квадратов. За эти деньги владелец уже будет иметь собственную ванную комнату с душем. На фото видно, что кое-где ремонт в квартире освежили.

Индивидуальное отопление,поменяны все окна, качественные входные двери, своя сделана скважина на чистую воду, балкон, есть подвал. Сразу рядом новая школа,

Еще одним преимуществом этой квартиры является наличие собственного земельного участка площадью 7,5 соток. Она расположена сразу за домом.