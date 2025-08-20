Укр Рус
Недвижимость Аналитика рынка Какие квартиры в Киеве сейчас самые дорогие: как на цену влияет год застройки
20 августа, 18:11
3

Какие квартиры в Киеве сейчас самые дорогие: как на цену влияет год застройки

Наталия Пристанская
Основні тези
  • Самые дорогие квартиры в Киеве расположены в дореволюционных домах.
  • Это касается одно-, двух- и трехкомнатного жилья. Хотя в случае трехкомнатных квартир дореволюционное помещение имеет конкурента.

Цены на квартиры вторичного рынка Киева ощутимо отличаются в зависимости от года постройки дома. Самым дорогим является жилье в так называемых дореволюционных домах.

Как год застройки влияет на стоимость жилья в столице, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные портала ЛУН.

Какие цены на квартиры в Киеве в зависимости от года возведения жилья?

По состоянию на август 2025 года больше всего за однокомнатную квартиру придется заплатить в дореволюционном доме, зато меньше всего в хрущевке.

Средние цены на однокомнатные квартиры следующие:

  • хрущевки – 44 тысячи долларов;
  • панельки – 45 тысяч долларов;
  • спецпроекты – 67 тысяч долларов;
  • новостройки – 79 тысяч долларов;
  • сталинки – 84 тысячи гривен;
  • дореволюционные – 113 тысяч долларов.

С самым дешевым и самым дорогим двухкомнатным жильем ситуация похожа. Средние цены на двухкомнатные квартиры:

  • хрущевки – 55 тысяч долларов;
  • панельки – 65 тысяч долларов;
  • спецпроекты – 90 тысяч долларов;
  • сталинки – 115 тысяч гривен;
  • новостройки – 135 тысяч долларов;
  • дореволюционные – 155 тысяч долларов.


В сегменте трехкомнатного жилья дореволюционные дома имеют конкурента по цене / Фото DIM.RIA

А вот в сегменте трехкомнатных квартир дореволюционные дома уже сравниваются в цене еще с одним типом квартир. Средние цены на трехкомнатные квартиры:

  • хрущевки – 70 тысяч долларов;
  • панельки – 77 тысяч долларов;
  • спецпроекты – 125 тысяч долларов;
  • сталинки – 149 тысяч гривен;
  • новостройки – 215 тысяч долларов;
  • дореволюционные – 215 тысяч долларов.

Справка. Дореволюционные дома – те, которые возвели до 1 918 года, сталинки: в период с 1 918 по 1 956 годы, хрущевки: с 1 956 по 1 969 годы, панельки: 1969 – 1 991 годы, спецпроекты: 1 991 – 2 010 годы, новостройки – после 2 010 года.