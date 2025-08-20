Цены на квартиры вторичного рынка Киева ощутимо отличаются в зависимости от года постройки дома. Самым дорогим является жилье в так называемых дореволюционных домах.

Как год застройки влияет на стоимость жилья в столице, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные портала ЛУН.

Какие цены на квартиры в Киеве в зависимости от года возведения жилья?

По состоянию на август 2025 года больше всего за однокомнатную квартиру придется заплатить в дореволюционном доме, зато меньше всего в хрущевке.

Средние цены на однокомнатные квартиры следующие:

хрущевки – 44 тысячи долларов;

панельки – 45 тысяч долларов;

спецпроекты – 67 тысяч долларов;

новостройки – 79 тысяч долларов;

сталинки – 84 тысячи гривен;

дореволюционные – 113 тысяч долларов.

С самым дешевым и самым дорогим двухкомнатным жильем ситуация похожа. Средние цены на двухкомнатные квартиры:

хрущевки – 55 тысяч долларов;

панельки – 65 тысяч долларов;

спецпроекты – 90 тысяч долларов;

сталинки – 115 тысяч гривен;

новостройки – 135 тысяч долларов;

дореволюционные – 155 тысяч долларов.



В сегменте трехкомнатного жилья дореволюционные дома имеют конкурента по цене / Фото DIM.RIA

А вот в сегменте трехкомнатных квартир дореволюционные дома уже сравниваются в цене еще с одним типом квартир. Средние цены на трехкомнатные квартиры:

хрущевки – 70 тысяч долларов;

панельки – 77 тысяч долларов;

спецпроекты – 125 тысяч долларов;

сталинки – 149 тысяч гривен;

новостройки – 215 тысяч долларов;

дореволюционные – 215 тысяч долларов.

Справка. Дореволюционные дома – те, которые возвели до 1 918 года, сталинки: в период с 1 918 по 1 956 годы, хрущевки: с 1 956 по 1 969 годы, панельки: 1969 – 1 991 годы, спецпроекты: 1 991 – 2 010 годы, новостройки – после 2 010 года.