В российской Воркуте квартиры продают за несколько сотен долларов, а некоторые владельцы готовы отдать жилье практически бесплатно. Причина не только в отсутствии покупателей – содержание пустующей квартиры может обходиться дороже, чем сама недвижимость.

Почему квартиры в Воркуте продают за несколько сотен долларов

Недвижимость в Воркуте обесценилась настолько, что даже трехкомнатные квартиры там могут стоить около тысячи долларов, пишет 24 Канал.

В то же время некоторые владельцы готовы отдать жилье за символическую сумму или бесплатно. Дело в том, что даже после выезда владельцу приходится платить за воду, электроэнергию и другие коммунальные услуги, а найти покупателя удается далеко не всегда.

Из-за этого пустующая квартира может превратиться для владельца в постоянное бремя. Если продажа затягивается на месяцы или годы, расходы продолжают накапливаться. Поэтому проще фактически избавиться от жилья, чем содержать недвижимость, рыночная стоимость которой остается очень низкой.

По данным расследования "Радио Свобода" 2021 года, в Воркуте и окрестностях насчитывалось около 15,5 тысяч пустующих квартир. Примерно треть из них при этом оставалась подключенной к коммунальным сетям, а их содержание обходилось примерно в 570 миллионов рублей в год.

Улицы Воркуты / Скриншот Google Maps

В некоторых домах ситуация дошла до того, что большинство квартир уже стояло пустым, но отопление приходилось поддерживать из-за нескольких жильцов, которые еще остались.

Причиной такого состояния рынка стал многолетний отток населения. Воркута десятилетиями зависела от угольной промышленности, но после закрытия шахт люди начали массово уезжать.

Ситуацию усугубляют и условия жизни. Воркута расположена за Полярным кругом, зима там может длиться большую часть года, а автомобильного сообщения с остальной частью России нет. В результате жилья остается много, желающих его купить мало, а владельцы иногда готовы отказаться от квартиры почти даром, чтобы больше не тратиться на ее содержание.

Напомним, что Россия, в свою очередь, вкладывает миллиарды рублей в жилищное строительство на оккупированных территориях Украины. По состоянию на август 2026 года на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей ведется строительство более 1,3 миллиона квадратных метров жилья.