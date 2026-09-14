Компания получила средства от Medicaid, а ее руководитель приобрел недвижимость на сумму 7 миллионов долларов

За два года Натан Огбатюе и его жена приобрели в США недвижимость на сумму более 7 миллионов долларов. В Нигерии он также профинансировал строительство дворца, а возле местного общественного центра установили золотые статуи супругов.

Какую недвижимость Огбатьюе приобрел в США и сколько она стоила

В 2023–2024 годах Натан и Агнес Огбатюе приобрели недвижимость на сумму не менее 7 миллионов долларов, сообщает City Journal.

Среди самых дорогих покупок было поместье в Риверсайде стоимостью 2,7 миллиона долларов. В доме шесть спален и шесть ванных комнат, а на территории обустроили бассейн, спортивную площадку, площадку для гольфа и зону для стрельбы из лука.

Еще 1,9 миллиона долларов супруги потратили на дом у моря в Редондо-Бич. Кроме того, они приобрели другую недвижимость в Риверсайде общей стоимостью 1,4 миллиона долларов.

Внимание журналистов привлекли доходы California Home Health Agency, которую возглавляет Огбатюэ. В 2018–2021 годах компания получила от Medicaid менее 2 миллионов долларов, а в течение следующих трех лет сумма превысила 34 миллиона долларов. Именно на период стремительного роста выплат пришлись большие покупки недвижимости супругами.

В то же время официально California Home Health Agency не обвиняли в неправомерных действиях. Юрист компании объяснила рост доходов повышенным спросом на медицинскую помощь на дому после пандемии и новым контрактом на дополнительные услуги.

Что известно о дворце Огбатюэ в Нигерии

Огбатюэ носит титул вождя в городе Абатете на юге Нигерии, который он получил в 2012 году. В городе построили новый дворец, строительство которого профинансировал Огбатюэ. Стоимость строительства не называется.

Также Огбатюе финансировал строительство дорог и ремонт общественного центра в Абатете. Внутри центра находятся несколько фресок с изображениями Натана и Агнес, а рядом установлены две золотые статуи супругов.