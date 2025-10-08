Макао, который еще до недавнего времени считался игорной столицей мира, переживает трансформацию. Больше всего это заметно на рынке недвижимости, связанном с медицинским туризмом. Следовательно, открытие первого курортного госпиталя может стать ключом к изменениям в экономике.

Почему власти Макао решили провести изменения?

Сейчас власти Макао ищут пути для того, чтобы уменьшить зависимость от казино, развивая другие секторы экономики, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Диверсификация экономики страны проводится еще и потому, что в конце 2024 года китайский лидер Си Цзиньпин во время визита в регион отметил,, что нужно внедрять новые отрасли промышленности с международной конкурентоспособностью.

В этом случае именно медицинский туризм может стать альтернативой, учитывая то, что Азия является его главным центром. Например, состоятельные пациенты направляются в Южную Корею для косметических операций и в Сингапур для передовых процедур.

Кроме того, Индия также является популярным направлением для медицинских туристов, предлагая дешевле лечения по сравнению с западными странами.

Напоминаем, что игровой бизнес в городе начался в начале 2000 годов, когда власти открыли рынок азартных игр для международных игроков.

Пандемия привела к закрытию игровых заведений и резкому падению доходов. Однако сегодня налоги от казино остаются основным источником доходов местного правительства.

Заметьте! Макао, которое ежегодно посещают около 40 миллионов туристов, имеет возможность стать одним из ведущих центров медицинского туризма в мире.

Что известно о первом медицинском учреждении?

Недавно в регионе открылось первое курортное лечебное учреждение, которое будет предоставлять услуги по медицинскому обследованию, проведение современных ультразвуковых исследований и косметических процедур.

Заведение было открыто в партнерстве частной медицинской группой в Гонконге, специализирующейся на МРТ.

Целью проекта является продвижение медицинского туризма в Макао, создание рабочих мест и объединение медицинских услуг и отдыха в одном месте,

– отметил генеральный директор курортной сети Лоуренс Хо.

У Laotian Times говорится о том, что больница переосмысливает медицинский опыт, безупречно интегрируя мирового класса медицинское обследование, диагностическую визуализацию, эстетическую медицину, лечение долголетия и услуги медицинского консьержа.

Интересно! По данным рыночных оценок, мировая индустрия медицинского туризма составляет десятки миллиардов долларов, и продолжит расти в течение следующего десятилетия.

