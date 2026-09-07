Почему норвежские дома так хорошо сохраняют тепло: дело не только в отоплении

Теплый пол вовсе не является главным секретом теплых домов в Норвегии. Здесь используют несколько способов отопления, но в первую очередь заботятся о том, чтобы нагретый воздух как можно дольше оставался внутри.

Почему норвежцы отапливают дома

Электрические панельные обогреватели долгое время были самым распространенным способом отопления жилья в Норвегии. Их и сейчас часто используют в качестве одной из основных систем, особенно в частных домах, пишет NVE.

В то же время норвежцы не ограничиваются одним источником тепла. Электрические обогреватели можно сочетать с дровяной печью, которая служит основным или дополнительным источником отопления. Особенно полезной она становится во время сильных морозов. Когда печь хорошо прогревает дом, электрические приборы можно использовать реже, а значит, снижается потребление электроэнергии.

В многоквартирных домах чаще встречается централизованное или водяное отопление. Еще один распространенный вариант – тепловые насосы. Чаще всего устанавливают системы типа "воздух – воздух", но используют также "воздух – вода" и геотермальные насосы.

Их особенность в том, что они не просто преобразуют электроэнергию в тепло. Такие системы забирают тепло из окружающей среды и передают его в дом, поэтому могут потреблять значительно меньше электроэнергии, чем обычные электрические обогреватели.

Теплый пол в Норвегии также устанавливают, однако он далеко не везде является основным способом отопления. Поэтому представление о том, что именно он помогает норвежским домам оставаться теплыми зимой, не совсем соответствует действительности.

Как они сохраняют тепло в домах даже в мороз

Норвежцы не только хорошо прогревают дома, но и стараются как можно дольше сохранить тепло внутри. Именно поэтому большое внимание уделяют утеплению здания и его герметичности.

Если стены, крыша и другие части дома хорошо изолированы, тепло медленнее уходит наружу. Тогда системе отопления не нужно постоянно работать на высокой мощности, чтобы снова прогревать помещение. Она в основном поддерживает уже комфортную температуру.

Важную роль в сохранении тепла играет и вентиляция с рекуперацией. Она обеспечивает приток свежего воздуха, но не выпускает вместе с ним все накопленное тепло.

Во время работы такой системы тепло из воздуха, выводимого из дома, передается свежему воздуху, поступающему внутрь. Благодаря этому комнаты проветриваются, но температура в них не падает так резко. В сочетании с качественным утеплением это позволяет дому дольше оставаться теплым даже тогда, когда на улице сильный мороз.

Напомним, что точечная теплоизоляция одной квартиры может нанести вред всему дому. Из-за неравномерного прогрева стен внутри может скапливаться влага, что со временем создает условия для появления плесени.