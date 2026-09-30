В документах на квартиру указан старый адрес: можно ли продать такое жилье

После переименования улицы в документах на квартиру может остаться старый адрес. Переоформлять их не нужно, но при продаже жилья есть нюанс, о котором лучше знать заранее.

Нужно ли менять документы после переименования улицы

Изменение названия улицы не влияет на право собственности на квартиру. Договор купли-продажи, свидетельство или другой документ, в котором указан старый адрес, в связи с переименованием не теряет силы. Поэтому специально переоформлять документы на жилье не нужно, пишет Урядовий портал.

Если владелец в дальнейшем регистрирует право или оформляет новое соглашение, в реестре уже должно быть указано актуальное название улицы. Регистратор при этом сверяет новый адрес с тем, что содержится в правоустанавливающих документах.

К слову, переименование улицы также не означает, что владельцу нужно срочно менять адрес в паспорте.

Отдельные правила касаются жилья, право на которое было оформлено до 1 января 2013 года. Оно остается в силе, если тогда его оформили в соответствии с действующими правилами или государственная регистрация вообще не была обязательной.

В то же время перед продажей квартиры стоит проверить, есть ли информация о старом праве собственности в Государственном реестре вещных прав. Если ее там нет, право можно зарегистрировать, в частности, подав заявление через "Дию".

Можно ли продать квартиру, если в документах указано старое название улицы

Старое название улицы в документах не препятствует продаже квартиры. При оформлении нового договора будет использоваться уже актуальный адрес, а старые правоустанавливающие документы и в дальнейшем будут подтверждать право собственности на жилье.

Иногда нотариусу может понадобиться подтверждение того, что старое и новое названия относятся к одной и той же улице. В таком случае владелец может получить справку о переименовании в органе местного самоуправления, принявшем решение об изменении названия. Такую справку выдают бесплатно, а стандартный срок ее предоставления составляет до одного месяца.

Поэтому перед продажей, дарением квартиры или оформлением наследства лучше заранее проверить, какой адрес сейчас указан в реестре. Если право собственности до сих пор подтверждается только старыми бумажными документами, такая проверка поможет избежать задержек при оформлении сделки.

Напомним, для продажи квартиры владельцу необходимо подготовить не только паспорт и документ о праве собственности. В зависимости от ситуации нотариус может запросить технический паспорт, документы о семейном положении, согласие второго супруга или другие документы.