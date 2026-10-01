Комиссия не приезжает для осмотра поврежденного жилья: что делать владельцу

Комиссия должна зафиксировать повреждения жилья, но осмотр не всегда проводят сразу. Если он затягивается, владельцу стоит не ждать, а письменно обратиться в ответственный орган и зафиксировать свое требование.

Что делать, если комиссия не приезжает для осмотра жилья

Осмотр поврежденного жилья организуют местные власти или военная администрация. Если владелец еще не подавал информационное уведомление о поврежденном или уничтоженном имуществе, в первую очередь необходимо подать его, пишет "Юридический советник для ВПЛ".

Если заявление уже подано, но комиссия не приезжает, стоит обратиться в орган, ответственный за осмотр. В заявлении можно попросить объяснить причину задержки и сообщить, когда именно планируется осмотреть жилье.

Если человек уже подал заявление на компенсацию, дополнительно стоит проверить его статус в приложении "Дії". Заявление на компенсацию должны рассмотреть в течение 30 календарных дней со дня его подачи.

Важно! Не стоит спешить с ремонтом до фиксации повреждений. После замены окон, ремонта крыши или стен часть повреждений будет сложнее подтвердить, поэтому фото и видео лучше сделать заранее.

Для разрушенного жилья в районах, где продолжаются или могут происходить боевые действия, в некоторых случаях предусмотрено дистанционное обследование. Повреждения в таком случае подтверждаются фотографиями, видео и другими материалами.

Что написать в обращении и какие документы приложить

В обращении необходимо указать адрес жилья, кратко описать ситуацию и попросить провести осмотр. Также можно попросить сообщить сроки осмотра или письменно объяснить, почему-то его пока не могут провести.

К заявлению, по возможности, следует приложить документы на жилье, фото и видео повреждений, а также копии предыдущих обращений и ответов. Подтверждение подачи заявления лучше сохранить – это может быть входящий номер, почтовое уведомление или электронный ответ.

Если на обращение не реагируют, собственник может подать жалобу в орган, создавший комиссию. После осмотра должен быть составлен акт, а информация о повреждениях внесена в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Напомним, владельцы жилья, поврежденного в результате войны, могут не платить налог на недвижимость, если объект требует капитального ремонта, реконструкции или восстановления. При этом для освобождения от налога информация о повреждениях должна быть внесена в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.