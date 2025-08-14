В советскую эпоху, когда строительство городов стремительно набирало обороты, архитекторы и инженеры прибегали к нестандартным решениям. Одним из таких стало перемещение целых жилых домов вместе с людьми внутри. Звучит фантастически, но техника позволяла жильцам оставаться в своих квартирах даже во время перемещения здания.

Эти чрезвычайные операции стали возможными благодаря разработкам инженера Эммануила Генделя и его команды.

Как во времена СССР передвигали целые сооружения?

Хотя идея перемещения зданий появилась еще в 15 веке, когда итальянский инженер Аристотель Фиораванти передвинул колокольню в Болонье, настоящий инженерный прорыв произошел только в 19 веке.

В 1930-х годах, во время масштабной перестройки Москвы власти решили не разрушать важные сооружения, стоявшие на пути новых проспектов, а переместить их. Такое задание и получил Эммануил Гендель. Он имел опыт перемещения небольших объектов, однако работа с многотонными зданиями требовала совсем других подходов.

Инженеры создали уникальную технологию, которая позволила за несколько лет переместить 23 больших здания, среди которых была даже конструкция весом 23 тысячи тонн. На подготовку одного такого проекта уходило примерно полгода. Необходимо было возвести новое основание с подведенными коммуникациями, проложить рельсы и установить дополнительные трубы и кабели.

Сам процесс передвижения был детально продуманный. Сначала дом поднимать с помощью гидравлических домкратов, осторожно отделяя его от старого фундамента. Далее сооружение осторожно перемещали на новое место – метр за метром, без нарушения внутреннего устройства.



После поднятия здания его устанавливали на специальную подвижную платформу, которую размещали на проложенных рельсах. Для передвижения использовали или паровую тягу, или лебедки. Интересно, что это часто проводили ночью, когда жильцы спокойно спали. Дом настолько плавно двигался, что не звенела посуда, не шатались люстры, а люди утром просыпались в новом месте.

Каждый случай перемещения был уникальным и требовал индивидуального подхода.

Где еще использовали похожие технологии?

Похожие технологии использовали не только в Советском Союзе. В 19 веке в городах США – Бостоне и Нью-Йорке – также передвигали дома. А уже после Второй мировой войны новейшие методы перемещения зданий появились в странах Европы и Канаде. Во Франции и Чехии, например, для таких работ привлекали мощные гидравлические тележки, способные равномерно поддерживать массу сооружения во время движения. Это позволяло избегать выравнивания рельсов и значительно ускоряло процесс.