Начислили налог за подвал: что проверить, если сумма вызывает сомнения

На квартиру налог не взимается, но на владелицу поступило налоговое уведомление в отношении подвала площадью всего в несколько квадратных метров. Чтобы выяснить причину, необходимо проверить статус помещения, ставку и право на льготу.

Почему за подвал могут начислить налог

За 2025 год владелице начислили 512 гривен налога за подвал площадью 6,4 квадратных метра в новостройке. При этом за однокомнатную квартиру женщина налог не платит, пишет издание "На пенсии".

Размер подвала сам по себе не объясняет, почему возник налог. Сначала стоит проверить, как помещение оформлено в документах. Также имеет значение, к какому типу недвижимости его отнесла налоговая и какую ставку для таких объектов установил местный совет. Только после этого можно понять, правильно ли определили сумму.

Действует ли льгота для людей с инвалидностью III группы, зависит от решения местной Рады. Она может установить дополнительные льготы или освободить отдельные категории граждан от местных налогов.

Как проверить начисленную сумму в налоговой

Проверить сумму можно путем сверки с ГПСУ. Для этого подают заявление в произвольной форме, в котором просят пересмотреть начисление и сверить сведения о квартире и подвале. Также налоговая должна объяснить, почему за подвал начислили налог и к какому типу недвижимости его отнесли.

Владелец может запросить подробный расчет начисленной суммы. В нем должны быть указаны площадь помещения, примененная ставка и период, за который необходимо уплатить налог. Отдельно стоит проверить, правильно ли учли долю собственности и имеет ли человек право на льготу.

Для подачи заявления понадобятся паспорт или ID-карта со справкой о зарегистрированном месте жительства, идентификационный код и документы об инвалидности. Также стоит подготовить документы о праве собственности на квартиру и подвал, технический паспорт на оба помещения и налоговое уведомление-решение.

Подать заявление и документы можно лично в центре обслуживания плательщиков или через раздел "Переписка с ГПСУ" в электронном кабинете. Если обращаться лично, с собой стоит взять оригиналы документов. Если в ходе проверки обнаружат ошибку, налоговая должна пересчитать сумму.