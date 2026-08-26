Хотел продать чужой дом за 108 тысяч долларов: в Буче раскрыли хитроумную схему

В Киевской области мужчина, по данным следствия, пытался продать чужой дом в Буче, подделав документы и выдав себя за его владельца. Правоохранители задержали подозреваемого, когда он должен был получить более 107 тысяч долларов за недвижимость.

Как пытались продать чужой дом

По данным Киевской областной прокуратуры, подозреваемый получил информацию о частном доме в Буче. Его владелец с 2022 года находится за пределами Украины.

Мужчина, как утверждает следствие, подделал паспорт настоящего владельца недвижимости, вклеив в документ собственную фотографию. Кроме того, он оформил от имени владельца доверенность и получил дубликаты документов на дом.

После этого подозреваемый привлек к сделке риэлтора, которая, по предварительным данным, не знала о его преступных намерениях. Через нее дом выставили на продажу за 115 тысяч долларов.

Потенциальная покупательница осмотрела недвижимость и согласилась приобрести ее за 108,5 тысячи долларов. Она передала мужчине 1 тысячу долларов в качестве задатка.

Мужчину задержали во время передачи денег

Следующая встреча должна была состояться у нотариуса. Подозреваемый, выдавая себя за настоящего владельца дома, должен был получить остальную сумму и заключить договор купли-продажи.

В рамках операции по задержанию преступника правоохранители передали ему 107,5 тысяч долларов. Таким образом, общая сумма, которой мужчина пытался овладеть, составила 108,5 тысяч долларов.

Однако завершить сделку он не успел. Во время встречи мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Его действия квалифицировали как завершенное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц в очень больших размерах. Речь идет о части 2 статьи 15 и части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают других возможных участников преступной схемы.

Кстати, правила в Берлине, призванные защитить арендаторов от подорожания жилья, обернулись для одного из жильцов неожиданным требованием. Мужчине пришлось избавиться от отдельной душевой кабины, что было в квартире еще до его заселения.