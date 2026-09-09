Дом может стать ловушкой: почему самострой сложно продать или передать по наследству

То, что дом стоит уже много лет, еще не означает, что с документами все в порядке. Из-за неоформленного права собственности могут возникнуть проблемы с продажей, наследованием и даже компенсацией за поврежденное жилье.

Почему дом без документов может стать проблемой

Самовольным строительством могут быть гаражи, пристройки, надстроенные этажи, летние кухни, хозяйственные постройки или части дома, которые были реконструированы без необходимых документов, пишет"Судебно-юридическая газета".

Сам факт строительства не дает автоматического права собственности на недвижимость. Поэтому сложности часто возникают тогда, когда дом нужно продать, подарить или передать по наследству.

Даже если основной дом оформлен, самовольная пристройка может иметь иной юридический статус. Из-за этого проблемы возникают при оформлении реконструкции или достроенной части жилья.

Для получения компенсации по программе "еВосстановление" право собственности на жилье должно быть подтверждено и зарегистрировано. Если дом оформляли до 2013 года, информации о нем может не быть в электронном реестре. В таком случае сведения необходимо внести в Государственный реестр вещных прав.

Что делать владельцу неоформленного дома

Сначала нужно выяснить, когда было завершено строительство, проверить документы на землю и наличие зарегистрированного права собственности на дом.

Для объектов, завершенных до 5 августа 1992 года, предусмотрена упрощенная регистрация. Их не нужно вводить в эксплуатацию по современной процедуре.

Для части домов, построенных с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года, может действовать так называемая строительная амнистия. Однако воспользоваться ею можно только в том случае, если конкретный объект соответствует установленным требованиям.

Для зданий, завершених після 9 квітня 2015 року, такий спрощений механізм не діє. Спосіб оформлення буде залежати від документів на землю, характеристик будівлі та того, були порушення під час будівництва.

Напомним, на собственном участке не все сооружения можно возводить без документов. Навесы, теплицы или временные гаражи без фундамента не требуют разрешения, а капитальные сооружения необходимо оформлять, иначе их могут признать самовольным строительством.