Сделки под угрозой: из-за сбоя в базе данных ФДМУ не оформляются сделки купли-продажи недвижимости

В Украине возникли масштабные сбои в работе Единой базы данных отчетов об оценке имущества, поэтому нотариусы лишились возможности проверять оценочную стоимость объектов. Это приводит к массовому переносу или отмене сделок по отчуждению недвижимости по всей стране.

Почему приостановилось оформление сделок купли-продажи

В Украине возникли масштабные сбои в работе Единой базы данных отчетов об оценке имущества, поэтому нотариусы лишены возможности проверять оценочную стоимость объектов, сообщает Нотариальная палата Украины. Это приводит к массовому переносу или отмене сделок по отчуждению недвижимости по всей стране.

Как сообщает Нотариальная палата Украины, учреждение уже обратилось в Фонд государственного имущества с требованием немедленно восстановить надлежащую работу Единой базы данных отчетов об оценке.

Первые проблемы с проверкой отчетов нотариусы зафиксировали еще 12 августа 2026 года. Впоследствии ситуация ненадолго улучшилась, однако с 19 августа технические сбои стали системными и сделали невозможной нормальную работу специалистов.

Из-за отсутствия доступа к Единой базе нотариусы лишены возможности рассчитать доход физических лиц от продажи или обмена имущества для корректной уплаты налогов. Кроме того, система не позволяет сформировать и распечатать обязательные выписки, без которых сделка считается недействительной.

Помимо полной блокировки системы, в августе также фиксировались случаи некорректной работы алгоритмов. В частности, база выдавала выписки с аномально завышенной оценкой земельных участков сельскохозяйственного назначения, что приводило к искусственной переплате налогов.

Последствия для покупателей и продавцов недвижимости

В Нотариальной палате подчеркивают, что такие технические неисправности напрямую затрагивают интересы граждан и бизнеса. Из-за невозможности удостоверить правовые сделки люди вынуждены откладывать или полностью отменять долгожданные сделки с недвижимостью.

"Промедление в этой ситуации приведет к нарушению стабильной работы нотариата Украины в части совершения нотариальных действий и государственной регистрации недвижимого имущества", – предупреждают в Нотариальной палате Украины.

В связи с этим юристы призвали Фонд государственного имущества принять срочные меры и наладить работу реестра в кратчайшие сроки, чтобы защитить конституционные права украинцев на распоряжение собственностью.